Inter | Lautaro conquista tutti | anche il Manchester United sarebbe interessato a lui

Inter-Parma - le probabili formazioni : Lautaro Martinez dovrebbe essere ancora titolare : L'Inter per tenere il passo della Juventus e mettere pressione alla Juventus, attualmente in testa alla classifica a più uno sui nerazzurri. Il Parma per tenersi lontano dalla zona retrocessione sognando l'Europa dopo gli ultimi risultati positivi. Sono questi i temi principali del match, valido per la nona giornata di Serie A, che si giocherà sabato 26 ottobre (ore 18) allo stadio Meazza di Milano. Due squadre che in questa stagione hanno ...

Inter-Borussia Dortmund 2-0 : Lautaro e Candreva - la prima gioia europea di Conte riapre il discorso qualificazione : Di difesa, di furbizia, anche un po’ di classe. Quella di Lautaro Martinez, gol decisivo (e un rigore sbagliato, ininfluente). Ma anche di De Vrij e Brozovic, gli assist man che non ti aspetti. E di Sebastiano Esposito, 17 anni compiuti da poco, quasi un predestinato, che non ha ancora mai giocato in Serie A ma è giò capace di cambiare l’inerzia di un match del genere in Europa. Così l’Inter di Antonio Conte batte il Borussia Dortmund 2-0, vince ...

Pagelle Inter-Borussia Dortmund 2-0 - voti Champions League 2019-2020 : decidono Lautaro e Candreva : Qui di seguito le Pagelle di Inter-Borussia Dortmund, sfida valevole per la terza giornata della Champions League 2019-2020 Handanovic 7: Due parate fondamentali per tempo, prima su Sancho e poi su Brandt. Decisivo il capitano nerazzurro, che salva la sua squadra. Quasi come se avesse segnato due gol. Godin 6,5: in queste notti conta anche l’esperienza ed il centrale uruguaiano ne ha ovviamente tantissima. Non sbaglia praticamente nulla. ...

Probabili formazioni Inter Borussia Dortmund/ Quote : Lukaku-Lautaro - la coppia d'oro : Probabili formazioni Inter Borussia Dortmund: le Quote del match. Analizziamo le mosse dei due allenatori per la sfida di questa sera di Champions league.

Inter-Borussia Dortmund - le probabili formazioni : Lautaro Martinez e Lukaku in attacco : Allo stadio Meazza di Milano si gioca la terza giornata della fase a gironi del gruppo F di Champions League tra Inter e Borussia Dortmund. Gara già da dentro o fuori per la squadra nerazzurra, ultima nel girone con lo Slavia Praga con un punto ed a tre lunghezze di distacco proprio dai tedeschi e dal Barcellona. Una sconfitta metterebbe praticamente fine alle speranze di qualificazione con tre giornate di anticipo. Contro la squadra di Antonio ...

