Incidente frontale a Jesolo | 38enne muore incastrato tra le lamiere | feriti padre e figlio

Reggio Emilia - Incidente frontale con un’auto : furgone distrutto - morto l’autista : Il Fiat Forino di Alberto Benassi si è scontrato frontalmente, all'altezza della Progeo, con un'Audi condotta da un 20enne che è finito all'ospedale in condizioni non gravi; ferita anche una 21enne che si trovava al suo fianco. Traffico in tilt.Continua a leggere

Drammatico Incidente frontale tra due auto : morti quattro giovani : L'incidente è avvenuto in provincia di Cosenza sulla Statale 107, nel territorio di Rende, tra gli svincoli di Surdo e Piano...

Cosenza - Incidente frontale nella notte fra due auto : 4 morti e due feriti gravi : Due auto si sono scontrate frontalmente su una strada statale nel Comune di Rende. A perdere la vita sono stati quattro giovani che viaggiavano su una delle vetture. Gravemente feriti gli occupanti della seconda macchina, uno è in rianimazione.Continua a leggere

Drammatico Incidente : Dina - 38 anni - muore in uno scontro frontale. “Stava andando a lavoro”. Tragedia nella provincia italiana : Si è consumato a Taranto, l’ultimo terribile incidente mortale. Una donna di 38 anni ha perso la vita dopo essere rimasta coinvolta in un terribile schianto frontale mentre era al volante della sua auto. Il dramma si è consumo nella prima mattinata di lunedì 2 agosto, all’altezza dell’ingresso della Palude La Vela, lungo la cosiddetta strada Circumarpiccolo, l’arteria strale che circonda i due seni del Mar Piccolo di Taranto. Erano poco prima ...

VIDEO Anthoine Hubert - GP Belgio 2019 : terribile Incidente - schianto contro le barriere e scontro frontale in pista. Il francese è scomparso : Bruttissimo incidente durante la gara-1 del GP del Belgio 2019 valido per il Mondiale di Formula Due. Anthoine Hubert ha perso il controllo della proprio monoposto in uscita all’Eau Rouge ed è finito contro le barriere esterne, la monoposto è rimbalzata via dalle barriere nella via di fuga proprio mentre sopraggiungeva Juan Manuel Correa che ha dunque avuto uno scontro frontale con la macchina di Hubert: la Arden si è spacca in due mentre ...

