Incendio devasta un caseificio | sette feriti e trentamila forme di grana andate in fumo

Brucia Los Angeles : devastante Incendio provoca 100mila evacuati : Ancora incendi in California: un grave incendio sta interessando dalla notte l'area nord di Los Angeles. Le fiamme, complice il forte vento che soffia nella zona, si sono velocemente propagate...

Incendio devastante : esploso impianto chimico - fiamme altissime e fumo tossico da stanotte : Siamo in Normandia. È qui che un enorme Incendio è divampato questa notte, intorno alle tre, in un impianto chimico della società Lubrizol che produce dal 1954 additivi per lubrificanti, a Rouen, a 135 chilometri da Parigi. La cosa che preoccupa tuttavia, non è l’Incendio in sé ma la classificazione dell’impianto. Parliamo di un grado “Seveso”, che sulla base della direttiva europea significa che è un sito “a rischio”. Non si ha ancora notizia ...

Sarno devastata dall'Incendio - si accende l'allarme idrogeologico : «Ci voglio quarant?anni per creare un bosco e due ore per distruggerlo». È infuriato, il sindaco, Giuseppe Canfora, mentre osserva una porzione di territorio ridotta...

Incendio devasta l’area della Diga del Basentello : “Danni incalcolabili si sommano a degrado e stato di abbandono” : “Chilometri di canneto e di vegetazione ripariale sono andati distrutti in un Incendio doloso che ha interessato a monte la Diga del Basentello compresa nei Comuni di Genzano di Lucania (PZ) e Gravina in Puglia (BA),” ci segnala il nostro lettore Franco Labarile in una nota. “Il sito riveste una importanza notevole dal punto di vista naturalistico ed ospita, sia in maniera stanziale che in fase migratoria, varie specie di ...

Agrigento : nube nera su Licata - vasto Incendio devasta ex mattatoio comunale : Un vasto incendio è scoppiato nell’ex mattatoio comunale di Licata, grosso centro dell’agrigentino. Da alcune ore il cielo è oscurato una grossa nube di fumo nero. In passato l’area del mattatoio era stata sottoposta sotto sequestro in seguito ad un esposto presentato da una associazione. Sul posto decine di uomini dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. Alcuni rinforzi sono arrivati dai distaccamenti di Canicattì ...

Devastante Incendio vicino ad Atene : diversi evacuati e pompieri a lavoro da ore - il vento continua ad alimentare le fiamme : Oltre 160 pompieri stanno combattendo da alcune ore contro un enorme incendio sviluppatosi a una sessantina di chilometri da Atene. Le fiamme, alimentate dai forti venti, hanno avvolto diversi ettari di terreno. L’incendio era scoppiato ieri sulle montagne che sovrastano la località balneare di Loutraki, a ovest della capitale secondo i pompieri. Il “fuoco brucia vicino alla cima della montagna“, ha detto il vice capo delle ...