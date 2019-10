Incendi California | enorme rogo consuma oltre 4 000 ettari | evacuazioni | 180 000 persone

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Poche ore dopo che le autorità hanno iniziato ad avviare un piano per staccare la corrente elettrica nel nord dellaa causa dell’alto rischio di, unalimentato da forti venti è scoppiato nella contea di Sonoma. L’o in rapida espansione, rinominato Kincade Fire, ha bruciato4.000. Sono state ordinateobbligatorie per le aree ad est di Geyserville e potrebbero arrivare ancora nuovi ordini, secondo le autorità. L’o è divampato in un’area remota della parte nordorientale della contea di Sonoma. Secondo il Servizio Meteorologico Nazionale (NWS) statunitense, è stata registrata una raffica di 122km/h nella zona in cui è scoppiato l’o, le cui cause rimangono ancora sconosciute. Pacific Gas & Electric Co. ha interrotto la fornitura di energia elettrica a quasi 180.000 residenti nel nord dellaper evitare ...

