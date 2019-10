In Umbria primo avviso di sfratto Col voto in Emilia cadrà il governo

Sondaggi - il partito di Renzi si ferma al 3 - 5%. Conte sempre primo tra i leader. Regionali Umbria - testa a testa tra M5s-Pd e centrodestra : Dopo settimane in calo, la Lega torna a crescere nei Sondaggi (30%) così come il partito Democratico, che recupera qualche decimale e si attesta al 21,9%, mentre perdono quota il Movimento 5 Stelle (20,2) e il neonato Italia Viva di Matteo Renzi che si ferma al 3,5%. È quanto emerge dall’ultima rilevazione dell’istituto Ixè sulle intenzioni di voto degli italiani presentata martedì sera a Cartabianca su Rai 3. Leggera ripresa per ...

In Umbria ci sarà il primo vero test per l'alleanza Pd-M5s : sarà il voto in Umbria il primo, vero test sulla tenuta del patto di governo tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. E sarà da quel voto che dipenderà il futuro delle alleanze nelle altre regioni. I due alleati hanno concordato sulla necessità di sostenere un candidato unitario per contrastare quella che avrebbe rischiato di diventare una marcia trionfale per Matteo Salvini. Compito non facile, visto che la giunta della dem Catiuscia ...

Umbria : Salvini - ‘daremo primo avviso sfratto a governo tradimento’ : Roma, 23 set. (AdnKronos) – “Appuntamento a Roma il 19 ottobre, riempiremo piazza San Giovanni con un fiume umano! E il 27 ottobre alle regionali dell’Umbria daremo il primo avviso di sfratto al governo abusivo del tradimento. Ci state?”. Lo scrive in un tweet il leader della Lega, Matteo Salvini, che, in un altro post, annuncia di aver raccolto, contro il Conte bis, “più di 200.000 firme (in piazza e su ) e ...