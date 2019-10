“In alto i calici!” Oggi è tra le italiane più famose e adorate | la foto in versione

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Il 22 ottobre del 2004 è uscito “Resta in ascolto”, uno dei dischi di Laura Pausini di maggior successo. “Un album che ha segnato la mia vita e la mia carriera e che ha portato all’Italia un Grammy Award! Che onore!”, ha scritto la cantante nel suo post su Instagram per celebrare questa bellissima ricorrenza. All’album contribuirono diversi artisti: Vasco Rossi e Gaetano Curreri scrissero per Laura il pezzo “Benedetta passione”, mentre Biagio Antonacci firmò il brano “Vivimi”, mentre In questi giorni Laura Pausini, insomma, sta ricordando alcuni dei momenti più belli della sua carriera, non solo l’uscita di questo fortunato album, ma anche i grandiosi concerti tenuti al Circo Massimo di Roma lo scorso anno. Laura è stata la prima artista donna a esibirsi in questa meravigliosa cornice romana: “Passare al Circo Massimo e ricordare tutto”, ha scritto la cantante sui ...

