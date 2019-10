Ilary Blasi | per la finale di Eurogames un look ‘da rapina’ | spettatori stupiti

Ilary Blasi - il segreto del suo fisico perfetto è la ginnastica isometrica : A 38 anni compiuti e con alle spalle tre gravidanze, Ilary Blasi sfoggia un fisico perfetto. Qual è il suo segreto? A rivelarlo ci ha pensato nei giorni scorsi la rivista Grand Hotel. I fotografi del giornale hanno paparazzato la consorte dello storico capitano della Roma impegnata ad allenarsi in un parco di Sabaudia. La conduttrice romana era intenta a eseguire alcuni esercizi di ginnastica isometrica. Si tratta di una disciplina molto ...

Rodrigo Alves si trasforma in Ilary Blasi. Il Ken umano cambia look ed è identico a Lady Totti : “Incredibile” : Rodrigo Alves cambia volto. Meglio conosciuto come il Ken umano, il brasiliano, noto in Italia anche per la sua partecipazione lampo nella Casa del Grande Fratello, qualche tempo fa si è recato in Iran per sottoporsi all’ennesima operazione di chirurgia estetica: la numero 63, per la precisione, che è un lifting al viso. E non ha intenzione di fermarsi qui, perché ha in programma altri 6 interventi per arrivare a quota 69. Si tratta di un ...

Francesco Totti - Ilary Blasi confessa : «La nostra storia era destinata a finire... saremmo impazziti» : «La nostra storia sembrava destinata a finire», così Ilary Blasi parla del rapporto con suo marito Francesco Totti in un'intervista rilasciata al settimanale "Oggi"....

Ilary Blasi come mamma sono severa e do anche le punizioni : Sulla copertina del settimanale “Oggi” di questa settimana c’è Ilary Blasi che nonostante i suoi impegni lavorativi è una mamma attenta e molto presente tanto da riuscire a ritagliarsi degli spazi in famiglia.”I figli li ho fatti giovane e sono cresciuta con Cristian e Chanel. Ho imparato a conoscere loro ma anche a gestire me come madre, perché la vita ti viene stravolta dai figli. Al di là dell’età che hanno, è il loro ...

Ilary Blasi e Francesco Totti - storia “destinata a finire”. La rivelazione della conduttrice è un colpo al cuore : Ilary Blasi è una delle più amate della televisione italiana. Dopo aver condotto per 10 anni le Iene e per diverse stagioni anche il Grande Fratello Vip, la Blasi ha deciso di concentrarsi solo sul nuovo impegno televisivo, cioè il programma Eurogames che ricalca il format del vecchio, amatissimo “Giochi senza frontiere” che la Blasi conduce insieme ad Alvin. Ilary Blasi è simpatica, ironica, bellissima e il pubblico la adora. La sua carriera è ...

Ilary Blasi ad Eurogames - trasparenze su Canale 5 : il look che strega Mediaset : La semifinale di Eurogames, trasmessa in diretta europea su Canale 5 giovedì 17 ottobre, ha regalato momenti di divertimento, mettendo alla prova i vari concorrenti con un percorso ispirato alla Divina Commedia dantesca. Nonostante lo show, che ricalca le orme del celebre Giochi senza frontiere, non

Ilary Blasi : «Eurogames va male? Ce ne faremo una ragione» : Eurogames, il ritorno di Giochi senza frontiere su Canale 5Eurogames, il ritorno di Giochi senza frontiere su Canale 5Eurogames, il ritorno di Giochi senza frontiere su Canale 5Eurogames, il ritorno di Giochi senza frontiere su Canale 5Eurogames, il ritorno di Giochi senza frontiere su Canale 5A Ilary Blasi gli ascolti non hanno mai rovinato la giornata. «Dati e risultati li lascio agli altri, non ci ho mai badato. Il dato di ascolto certamente ...

Ascolti Euro Games : floppa Ilary Blasi - Un passo dal cielo al 19 - 5% : Euro Games, Ascolti quinta puntata: Ilary Blasi scende sotto il 10% e viene doppiata da Un passo dal cielo È andata in onda ieri sera la quinta puntata di Euro Games con Ilary Blasi e Alvin. Il programma di Canale5 ha totalizzato i seguenti Ascolti: 1.944.000 telespettatori e il 9,8% di share. Insomma, record storico negativo per lo show che si rifà ai mitici Giochi senza frontiere e che è stato battuto ancora una volta dalla fiction di Rai1 ...

Ilary Blasi - il look ad Eurogames divide il pubblico : ecco chi ricorda : Eurogames, quinta puntata, i look di Ilary Blasi divide il pubblico Come ogni giovedì Eurogames è tornato su Canale Cinque. E ovviamente, per l’ennesima volta, il look sfoggiato da Ilary Blasi non è passato inosservato. Per questa quinta puntata della versione rinnovata di Giochi Senza Frontiere, la conduttrice romana ha scelto di indossare una tutina […] L'articolo Ilary Blasi, il look ad Eurogames divide il pubblico: ecco chi ...

