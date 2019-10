Il Segreto anticipazioni | la morte di ADELA | chi ha sabotato la macchina?

Anticipazioni Il Segreto : Lola lavora per la Montenegro ma si innamora di Prudencio : I telespettatori de Il Segreto hanno fatto la conoscenza con il personaggio di Lola già da qualche settimana, notando l'incredibile somiglianza tra lei e l'indimenticabile Pepa. Nel corso dei prossimi giorni, la nuova arrivata conquisterà sempre più spazio nelle trame della telenovela spagnola grazie al rapporto sempre più stretto che la legherà a Prudencio. La giovane, infatti, verrà assunta nel negozio di vini, prendendo il posto in precedenza ...

Il Segreto anticipazioni - arriva Dori : nuovi tradimenti a Puente Viejo : anticipazioni Il Segreto: Marian Degas è la terribile Dori Vilches Un nuovo terribile personaggio entrerà presto nelle trame de Il Segreto. La soap opera spagnola di Aurora Guerra vedrà l’ingresso di una dark lady, Dori Vilches, interpretata da Marian Degas, che sconvolgerà le trame della telenovelas. Dori sarà l’infermiera di Maria Castaneda, che resterà sulla sedia a rotelle dopo l’attentato ai danni di Donna Francisca. La ...

Anticipazioni Il Segreto giovedì 24 ottobre : la Laguna in carcere accusata di adulterio : Tornano le Anticipazioni giornaliere della soap Il segreto e che riguarderanno in particolare ciò che andrà in onda giovedì 24 ottobre a partire dalle 16:10 su Canale 5. Nel corso del nuovo appuntamento, Elsa si ritroverà ad affrontare la detenzione in carcere ed i soprusi messi in atto dalla sua compagna di cella Rufina, mentre Isaac starà facendo di tutto per riuscire a far scarcerare la sua amata, arrivando a chiedere e a supplicare Antolina ...

Il Segreto anticipazioni : PRUDENCIO e LOLA fanno l’amore ma… : Nell’arco delle prossime puntate italiane de Il Segreto, PRUDENCIO Ortega (Josè Milan) passerà una notte d’amore con LOLA Mendaña (Lucia Margo) ma, contrariamente ad ogni tipo di pronostico, ciò non porterà soltanto ad un risvolto romantico nella storyline della telenovela che ha come assoluti protagonisti i due ragazzi. Fin da subito, Francisca Montenegro (Maria Bouzas) deciderà infatti di metterci lo zampino… Il Segreto, ...

Il Segreto anticipazioni 26 e 27 ottobre : Antolina cerca di riconquistare Isaac : Le anticipazioni de Il Segreto del weekend del 26 e 27 ottobre promettono molti colpi di scena. Sospetti, accuse pesanti e improbabili tentativi di seduzione, sono queste alcune delle caratteriste che contraddistingueranno le prossime puntate. Ne vedremo delle belle con Severo che avrà una lite accesa con donna Francisca la quale sarà reputata la principale responsabile della rovina del latifondista. Infine, Antolina commetterà un'altra delle ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di giovedì 24 e venerdì 25 ottobre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di giovedì 24 e venerdì 25 ottobre 2019: Severo pensa che Donna Francisca possa aver influenzato il mercato del riso, e così litiga perfino con Carmelo. Isaac cerca di fare scarcerare Elsa, che è in carcere. Intanto l’avvocato della ragazza non sembra dare molte speranze a Matias, mentre Isaac tenta di convincere Antolina a ritirare la denuncia da lei sporta… Francisca appare diffidente verso ...

Il Segreto - anticipazioni prossima settimana : Elsa rischia di morire : anticipazioni Il Segreto dal 28 ottobre al 3 novembre: la malattia di Elsa Il Segreto continua ad appassionare i telespettatori italiani. Le anticipazioni de Il Segreto dal 28 ottobre al 3 novembre svelano che Elsa rischierà di morire perché è gravemente malata. Carmelo pensa che Severo sia ossessionato da Donna Francisca ma il Santacruz è convinto che ci sia lei dietro la sua rovina economica. Raimundo prova a far ragionare la moglie ma i ...

Il Segreto anticipazioni 24 ottobre 2019 : Antolina denuncia Elsa di adulterio : Antolina si prende la sua rivincita. Accusa Elsa di adulterio e la fa arrestare. Isaac disperato cerca di convincere la moglie a ritirare la denuncia.

Il Segreto - anticipazioni spagnole : Mauricio tornerà a Puente Viejo senza dire nulla di Fe : Le puntate della nuova stagione de Il Segreto in Italia sono ancora inedite, ma il pubblico più attento che segue la soap da anni saprà certamente, dalle anticipazioni che circolano sul web, che si tratta di un nuovo ciclo sotto diversi punti di vista. Nelle puntate già andate in onda in Spagna è stato mostrato un salto temporale. La soap ha subìto un cambiamento radicale che ha comportato l'uscita di scena di molti personaggi come Maria, ...

Il Segreto anticipazioni spagnole - Raimundo ha trovato Francisca? La verità : Raimundo e Francisca si ritrovano dopo una lunga lontananza? Ultime anticipazioni Il Segreto: ecco cosa succederà Francisca e Raimundo si ritroveranno? I due sono stati divisi e, fino a quando la Marchesa manipolerà la Montenegro, non potranno avere alcun tipo di contatto. Francisca verrà tenuta segregata, come ci rivelano le anticipazioni spagnole de Il Segreto, […] L'articolo Il Segreto anticipazioni spagnole, Raimundo ha trovato ...

Anticipazioni Il Segreto al 2 novembre : Elsa - picchiata da Rufina - scopre di essere malata : I problemi non hanno mai fine per Elsa che, anche nelle puntate de Il Segreto in onda fino al 2 novembre, dovrà fare i conti con un nuovo piano ordito dalla sua rivale Antolina. Quest'ultima si accorderà con Rufina, la compagna di cella di Elsa, affinché le faccia del male, causandole gravi ferite. Ma quando verrà soccorsa dal dottor Zabaleta, la Laguna apprenderà una notizia anche peggiore sulle sue condizioni di salute. Nel frattempo, Isaac ...

Il Segreto anticipazioni : SEVERO confessa a RAIMUNDO tutta la verità : Le prossime puntate italiane de Il Segreto saranno incentrate sull’attentato che manderà in rovina le nozze tra Fernando Mesia (Carlos Serrano) e Maria Elena Casado de Brey (Elena Ponce de Leon). Quest’ultima, come abbiamo già avuto modo di anticipare, morirà in seguito alla deflagrazione di una bomba, mentre Maria (Loreto Mauleòn) e Matias (Ivan Montes) risulteranno tra i feriti. Tutto ciò, ad ogni modo, sarà l’incipit di una ...

IL Segreto/ Anticipazioni puntata 22 ottobre : il piano di Fernando Mesia : Il SEGRETO, Anticipazioni puntata 22 ottobre. Donna Francisca è decisa a mandare in bancarotta Severo. Prudencio cederà alle pressioni della Montenegro?

Anticipazioni iberiche Il Segreto : Antolinatentadiuccidere Isaac ma precipita da un burrone : Le attuali puntate italiane de Il Segreto continuano a concedere ampio spazio al filone narrativo inerente Isaac, Elsa e Antolina, il quale si avvia a piccoli passi verso la conclusione. Nelle prossime settimane, infatti, la Ramos porterà a termine nuovi intrighi per completare la sua vendetta contro Elsa ma alla fine sarà proprio lei ad avere la peggio. Prima confesserà le sue colpe, pensando che la sua storica rivale sia prossima alla morte, e ...