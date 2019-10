Il Parlamento Ue chiude i porti alle Ong Decisivo il voto M5S

Euro Parlamento chiude i porti alle Ong : Il Parlamento europeo, riunito in sessione plenaria a Strasburgo, ha respinto la risoluzione sui salvataggi in mare dei migranti

Brexit : illegale chiudere il Parlamento . Johnson : «Subito elezioni» : La decisione del premier di chiudere le Camere per cinque settimane, per agevolare il divorzio dalla Ue è stata definita incostituzionale dai giudici dell’alta corte britannica

Brexit - Corte Suprema : illegale chiudere il Parlamento - va riaperto : La decisione di Boris Johnson di chiudere le Camere per cinque settimane, per agevolare Brexit , è stata definita incostituzionale dai giudici dell’alta Corte britannica

Brexit - Corte Suprema : illegale chiudere il Parlamento - va riaperto : La decisione di Boris Johnson di chiudere le Camere per cinque settimane, per agevolare Brexit , è stata definita incostituzionale dai giudici dell’alta Corte britannica

Brexit - Johnson chiude il Parlamento fino al 14 ottobre. Le opposizioni : “È un golpe costituzionale” : La Regina Elisabetta II ha accettato la richiesta di prolungare la pausa estiva del Parlamento britannico avanzata in mattinata dal nuovo primo ministro Boris Johnson. La decisione di sospendere il Parlamento dovrà essere presa non prima del 9 settembre e non più tardi del 12 settembre, per una sospensione che durerà fino al 14 ottobre, giorno in cui la Regina terrà il suo discorso.Intanto, mentre è arrivato il via libera ...