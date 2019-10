Il Museo Nicolis celebra i 100 anni Zagato a Padova

Il Gran Premio Nuvolari fa tappa al Museo Nicolis : Il Museo Nicolis ospita la 29° edizione del Gran Premio Nuvolari, in programma dal 20 al 22 settembre. Il mondo dell’automobilismo storico internazionale sarà infatti ospite d’eccezione al Museo per il controllo timbro. Le oltre 300 auto d’epoca renderanno omaggio al pilota mantovano, in uno specialissimo corteo a cui potranno assistere tutti gli appassionati: un’occasione […] L'articolo Il Gran Premio Nuvolari fa tappa al Museo Nicolis ...