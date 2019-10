Il mistero del nuovo valore della costante di Hubble | l’universo si sta espandendo ancora

Il mistero della mamma scomparsa da 16 giorni : "Claudia dove sei? I bimbi piangono" : Claudia Stabile è scomparsa da Campofiorito, Palermo. L'ultima telefonata al marito ("Vado a fare la spesa a Corleone"), il...

Louvre - il mistero del Salvator Mundi di Leonardo tutto in una didascalia : La mostra apre il 24 ottobre e l’opera potrebbe arrivare anche durante l’esposizione. Le coperture di Stato fino a 800 milioni di euro per le opere movimentate (prestate) scendono a 275 in assenza della tavola del Cristo benedicente

LETTURE/ Don Antonio - l'Alzheimer e il mistero della nostra identità : Mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre arriva a Milano "Il vangelo secondo Antonio", secondo appuntamento nel cartellone di deSidera al Teatro Oscar

Famiglia segregata in cantina in attesa dell’Apocalisse - è ancora mistero : arrestato un 58enne : In Olanda continua il giallo sulla Famiglia rimasta segregata per 9 anni nella cantina di una fattoria a Ruinerwold in attesa della fine del mondo. Un uomo di 58 anni è stato arrestato dalle forze dell'ordine e oggi comparirà in tribunale per un’udienza preliminare: indagini in corso sul tipo di legame che intercorre tra quest'ultimo e i ragazzi tra i 18 e i 25 anni d'età trovati nello scantinato e sul maggiore di questi che per primo ha ...

Il mistero della famiglia che ha vissuto per 9 anni in una cantina "in attesa della fine del mondo" : La scoperta nella cittadina di Ruinerwold, nei Paesi Bassi. Ancora tanti i punti oscuri della vicenda

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 Ottobre : La società fantasma dell’air force Renzi. Il mistero : Esclusivo – Sparita la società che lo vendette Il mistero “UTHL”: un fantasma dietro l’Air force Renzi Il velivolo pagato 26 volte il suo valore apparteneva a un “lessor” di cui oggi non si sa più nulla: perché? di Daniele Martini Soluzione Amici Miei di Marco Travaglio Da quando ha fondato il partitucolo-ossimoro Italia Viva, Renzi si sveglia ogni mattina con un cruccio: come finire nei titoli dei tg della sera e dei giornali ...

Rosy Abate 2 - ultima puntata : il gran finale e il mistero della morte - anticipazioni 11 ottobre : Si chiude con un gran finale il viaggio di Rosy Abate: il personaggio interpretato da ormai un decennio da Giulia Michelini saluta il suo pubblico al termine della seconda stagione della serie ‘assolo’ di cui è protagonista, spinoff di Squadra antimafia – Palermo oggi, la fiction in cui Rosy nasce. Venerdì 11 ottobre, dalle 21.25 in poi su Canale 5, va infatti in onda in prima serata l’ultima puntata della seconda – ...

Il mistero delle ossa rubate al cimitero di Partinico a una svolta : Il furto di ossa al cimitero di Partinico ha scosso la Sicilia intera. Ben 50 sarebbero le cassette di zinco scomparse nel nulla nel camposanto partinicese. La vicenda ha fatto il giro del web in pochi minuti in seguito alla sua diffusione. Tanti sono stati i commenti sui social e si sono sprecate le tesi più o meno inquietanti. Chi parlava di mercato nero dei metalli. Lo zinco sarebbe uno di quei materiali tanto ricercati alla stregua del rame. ...

Ong - l’arrivo del trafficante di uomini al Cara di Mineo resta un mistero. O meglio - una vergogna : In una sua documentata inchiesta dello scorso 4 ottobre su L’Avvenire, Nello Scavo ha pubblicato uno scoop che dovrebbe far riflettere l’opinione pubblica. Riassumiamo: l’11 maggio 2017 un minibus dai vetri oscurati varca i cancelli del Cara di Mineo (uno dei maggiori centri europei per i richiedenti asilo), per consentire a una delegazione libica di partecipare a un summit riservato sull’immigrazione. Membro influente della delegazione Abdal ...

Bronzi di Riace : il mistero del terzo bronzo e la scomparsa di elmo - lancia e scudi : Sin dal loro ritrovamento, nel 1972, i Bronzi di Riace nascondono dei misteri irrisolti. Come hanno provato a raccontare in un servizio televisivo Le Iene, le domande sono tante e senza risposta: esiste una terza statua? E, soprattutto, dove sono finiti gli scudi, le lance e gli elmi dei due Bronzi?Continua a leggere

Capo Verde - trovati morti sulla spiaggia più di 130 delfini : mistero sulle cause : Centinaia di delfini si sono arenati su una spiaggia dell'isola di Boa Vista a Capo Verde e 136 esemplari sono morti. Altri sono stati subito trascinati in acqua da residenti e turisti, ma alcuni di loro sono tornati sulla spiaggia. È giallo sul motivo dello spiaggiamento e della morte dei mammiferi.Continua a leggere

Scandalo Fifa - mistero sul Best Player : la denuncia del capitano del Nicaragua e i voti mancanti : Scoppia il caso Fifa Best Player. Il premio è andato a Lionel Messi, cosa che già aveva fatto storcere il naso a molti appassionati vista la stagione poco esaltante della “Pulga”. Ma il mistero si è infittito con alcune prese di posizione e dichiarazioni di ieri. A cominciare da Juan Barrera, capitano del Nicaragua, che giura di non aver votato, mentre tra gli “elettori” di Messi compare anche il suo nome. Secca ...

Il capitano dei ghiacci - su History il mistero del disperso più cercato della Storia : Il capitano degli Alpini, Arnaldo Berni, morì in battaglia nel 1918. Il suo corpo non fu mai trovato. Ora una spedizione prova ad individuare il luogo che ne nasconde i resti. Lunedì 30 settembre alle 21.50 su History “I giornalisti non arrivano fino a noi e così le gesta dei nostri soldati che qui hanno veramente del prodigioso non vengono raccontate e si perdono”. Così scriveva Arnaldo Berni, il capitano Berni, che 101 anni fa moriva in un ...