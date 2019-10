Il ministro Spadafora agita il Movimento e il governo

Fonte : agi

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Le uscite deldello Sport Vincenzo Spadafora ieri in tv agitano il M5s e anche il. Frasi che hanno destato sorpresa pure tra diversi ministri, secondo quanto confida un componente dell'esecutivo. Tra i pentastellati si discute dell'affondo su Roma di Spadafora, che aveva definito 'problematica' la gestione della Capitale da parte di Virginia Raggi, e che oggi è tornato così sulle parole pronunciate a La7: "Nessun attacco - la precisazione -. Pochi possono dire di averla sostenuta quanto me anche quando era più difficile di oggi e tutti tacevano". "Iltutto sostiene Raggi", ha spiegato Di Maio annunciando che verrà presentato a breve un disegno di legge a sostegno di Roma Capitale per dare poteri speciali al sindaco ("Un'iniziativa non ancora condivisa", la risposta del capo delegazione dem Dario Franceschini). Ma sono in tanti - da Lezzi a Morra e ...

