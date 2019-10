Il ministero dello Sviluppo ha prorogato al 21 novembre la presentazione dell’offerta

Concorsi ministero dell'Economia - Poligrafico e Zecca dello Stato : cv a ottobre : Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano hanno proclamato diversi bandi di concorso pubblico, per l'assegnazione di vari posti di lavoro in qualità di dirigente, consulente e di addetto legale junior, da impiegare nei propri organismi situati sul territorio nazionale. Bandi di Concorso a ottobre Il MEF ha pubblicato 6 procedure per la copertura di alcune cariche dirigenziali di livello non generale ...

Concorsi Ferrovie dello Stato e ministero dei Trasporti : posizioni in tutta Italia : Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italia ne e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno istituito ulteriori bandi di concorso pubblico per il conferimento di alcuni posti di lavoro con l'incarico di macchinista ferroviario, ingegnere e architetto, da assegnare presso i propri organismi sparsi su tutto il territorio nazionale. Bando di Concorso a ottobre Le FS assumono giovani diplomati da collocare in un percorso formativo ...

Roberto Il Baffo al ministero dello Sviluppo economico? L’inarrestabile voglia di ridere (per non piangere) sulla crisi di governo : Forse non è «la più pazza del mondo» (superata da certi pasticci passati in centro-America), ma di sicuro è la più spassosa. Ispiratrice di battute più di Sanremo, soggetto di meme più di Game of Thrones e aguzzatrice d’ingegno più della necessità, la crisi di governo ci ha ricordato due bisogni tanto umano quanto primordiali: uno, ridere per non piangere. Due, “vendicarci” di quelli là. Perché è in quei pochi giorni in cui li vediamo senza ...