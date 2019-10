Il marchio ‘Jeep’ fa più ricca la Juventus | aumenta il valore della sponsorizzazione | i

Fonte : sportfair

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Il club bianconero ha pubblicato questa mattina un comunicato in cui rende noto l’aumento deldel‘Jeep’ Lae FCA Italy hanno raggiunto un accordo perre di 25 milioni di euro il‘Jeep‘ per le prossime due stagioni, raggiungendo anticipatamente un’intesa comunicata nella mattinata di oggi. Foto Francesca Soli /LaPresse Questa la notasocietà: ‘Si comunica che, in considerazione dell’eccellente performance sportivaPrima Squadra, che ha determinato in questi anni il miglioramento del ranking UEFA, e grazie all’incremento di visibilità del branda livello globale,Football Club S.p.A. e FCA Italy S.p.A. hanno raggiunto l’accordo per incrementare di € 25 milioni il corrispettivo fisso annuoJeep per le ...

RaimondoSecci : @FOOT_FLIX @battitomilan7 @MarcoIaria1 Come no? Perché le squadre puntano ad esempio ad aumentare i follower sui so… - alelu210 : RT @diegocatalano77: Marchetta epica del TG1 alla #FCA che viene magnificata perché a breve produrrà la prima Jeep elettrica. Dimenticando… - diegocatalano77 : Marchetta epica del TG1 alla #FCA che viene magnificata perché a breve produrrà la prima Jeep elettrica. Dimentican… -