Il M5s non vuole proprio ripensarci sui decreti sicurezza di Salvini

Fico : "PD-M5s? Non seguirei schemi vecchi come le alleanze a prescindere" : Roberto Fico, Presidente della Camera dei Deputati, ha rilasciato un'intervista a Repubblica in cui ha parlato dei rapporti all'interno del governo tra MoVimento 5 Stelle e PD, delle prossime elezioni in Umbria questa domenica e anche della Rai, visto che è stato nella scorsa legislatura il Presidente della Commissione di Vigilanza. M5S, Fico avverte: "Bisogna mettere da parte il proprio ...

M5s Lazio : azione politica si basa su rispetto impegni presi con cittadini e non con numero emendamenti : Roma – Come M5S Lazio, apprendiamo attoniti e amareggiati dalle agenzie, che il consigliere regionale Davide Barillari – autodefinitosi intransigente e alla ricerca di una incomprensibile visibilità personale – ha pensato bene di attaccare il collega Loreto Marcelli accusandolo di aver partecipato a riunioni carbonare relative al provvedimento di giunta “azienda zero”. In realtà la riunione a cui si riferisce Barillari si è svolta ...

Carlo Martelli - l'ex M5s passa con Diego Fusaro : "Matteo Salvini non è un verso sovranista" : Un altro fuoriuscito dal M5s ha trovato sistemazione. Il senatore Carlo Martelli, espulso un anno fa dal Movimento, ha deciso di aderire a Vox Italia, il nuovo partito di ispirazione nazionalsocialista e sovranista fondato da Diego Fusaro. l'ex grillino, su Affaritaliani.it, ha voluto spiegare il pe

Parlamentari M5s contro Spadafora per critiche a Raggi. Corrao : ‘Non parla a nome nostro. E’ nominato - noi ci mettiamo la faccia’ : Non sono passate inosservate nel Movimento 5 stelle le frasi del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora sulla gestione di Roma. Il fedelissimo di Luigi Di Maio, intervistato il 22 ottobre a Omnibus, ha infatti dichiarato: “L’amministrazione di Roma è un problema. Siamo tutti corresponsabili, non solo la Raggi. Potevamo aspettarci molto di più”. E’ una delle prime volte che un esponente del Movimento critica apertamente ...

Lucia Borgonzoni - sondaggi ed "effetto traino" : "Perché in Emilia l'asse Pd-M5s non reggerà" : Sarà "effetto traino". Lucia Borgonzoni crede nell'impresa: sondaggi alla mano, la Lega può espugnare la roccaforte rossa Umbria, piegando l'alleanza Pd-M5s alle regionali del 27 ottobre. A quel punto, spiega la candidata di Matteo Salvini alle regionali in Emilia Romagna, la vittoria sarà un volano

Non era mafia Capitale - la doccia fredda per Raggi : così cade lo slogan M5s : Era tutto un altro spartito quello che doveva suonare nella grancassa della propaganda grillina, lo stesso disco che suona da cinque anni e che ha fatto da colonna sonora all'ascesa di Virginia...

Colf in nero - Roberto Fico non pagò tasse/ Video - Le Iene vincono causa contro M5s : Colf in nero, il giudice dà torto a Roberto Fico: Video, Le Iene tornano dal Presidente della Camera dopo la sentenza del gup

Autonomia : M5s - Zaia risponde ancora con chiacchiere ai veneti che non gli credono più : Venezia, 22 ott. (Adnkronos) - “Zaia scambia i social per il Consiglio regionale. Peccato che i rappresentati dei veneti siedano in Consiglio, chiamati a elaborare e ad approvare le norme. Perché stamattina, invece di trasmettere una diretta social con i suoi assessori schierati come belle statuine,

Autonomia : M5s - Zaia risponde ancora con chiacchiere ai veneti che non gli credono più (2) : (Adnkronos) - “Capiamo però che Zaia abbia al momento un'altra urgenza - continuano - cercare di tenere buoni proprio i veneti, che ormai non gli credono più. L'hanno dimostrato sabato scorso, affollando a Padova il convegno di fondazione del Partito degli Autonomisti al quale noi siamo stati presen

A M5s non basta mai : anche oggi all'attacco di Moscovici : “Dovrebbero essere i cittadini a inviare lettere e letterine alla vecchia Commissione europea. A Moscovici diciamo che è la sua Europa a non aver fatto i compiti a casa: su rilancio degli investimenti e lotta ai paradisi fiscali siamo all’anno zero”. Firmato Rosa D’Amato, vice capo delegazione del M5s all’Europarlamento. Fulmine a ciel sereno. Ai cinquestelle non basta mai: anche oggi attaccano Pierre ...

M5s - Spadafora : “Roma? Amministrazione è un problema. Siamo tutti corresponsabili - non solo la Raggi. Potevamo aspettarci molto di più” : “Roma e la sua Amministrazione restano un problema, ma non la sindaca Raggi. E’ una esperienza alla quale sicuramente Potevamo e dovevamo aspettarci molto di più. Non è un problema personale della Raggi, ma è un progetto guidato dalla Raggi. E in qualche modo Siamo tutti corresponsabili come M5s. E’ stata certamente una esperienza difficile e faticosa, che non ha dato tutto quello che si aspettavano i cittadini da questo ...

Il senatore Marcucci dice che non scommetterebbe sull'alleanza Pd-M5s : “Io non scommetterei per un'alleanza con i Cinque Stelle. Sinceramente è davvero troppo presto per darla come acquisita, io per dire non ci scommetterei”. E così gli elettori contrari all'alleanza “dovranno aspettare” prima di decidere di non votare più Pd, se non soddisfatti. In un'intervista al Corriere della Sera il senatore Andrea Marcucci, imprenditore farmaceutico e attuale capogruppo del Pd a Palazzo Madama, fedelissimo di Renzi da ...

Pensioni e Manovra - il M5s non teme l'emendamento contro Quota 100 : 'I voti non ci sono" : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 21 ottobre 2019 vedono emergere nuove prese di posizione dal Movimento 5 Stelle in merito alla conferma del meccanismo di prepensionamento attraverso la Quota 100 anche nel prossimo anno. Sul provvedimento è in corso un'accesa battaglia politica tra le stesse forze interne della maggioranza. Al momento il governo ha confermato la misura, ma la diatriba sembra pronta a spostarsi in parlamento, dove si ...

Salvini ha spiegato perché non tornerà mai al governo col M5s : "Non ho bisogno di firmare fogli per dire che con il Pd non governerò mai e che con il Movimento ci abbiamo provato ma è finita come è finita". Così Matteo Salvini ai cronisti che gli chiedono se firmerà l'appello anti-inciucio proposto dal presidente FdI, Giorgia Meloni. Mai più con i 5 stelle? "Abbiamo già dato. Ci abbiamo provato in ogni maniera possibile, ormai è emersa la loro vera natura di sinistra, sono una costola del Pd. Auguri a ...