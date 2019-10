Il Giro d’Italia tra le bellezze Unesco di Sicilia | da Monreale alle Gole dell’Alcantara

Fonte : direttasicilia

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Svelato oggi pomeriggio ufficialmente il percorso deld’Italia 2020 che segna il ritorno della carovana rosa inper tre tappe: la quarta, martedì 12 maggio, daad Agrigento; la quinta, mercoledì 13 maggio, da Enna ai 1.800 metri di Piano Provenzana sull’Etna; e la sesta, giovedì 14 maggio, da Catania a Villafranca Tirrena, nel Messinese. Dopo tanti rumors arriva quindi l’ufficialità di un percorso che si presenta vario e per nulla banale, come ormai da consuetudine in tutte le ultime edizioni in cui ilha scelto la. In evidenza tre sitidell’isola: il Duomo di, la Vdei Templi e l’Etna. A differenza di qualche indiscrezione degli ultimi mesi, il vulcano ci sarà e da un versante inedito. Quello che, salendo da Linguaglossa, porta a Piano Provenzana. Anche nel 2018 la corsa rosa è arrivata ...

