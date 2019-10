Il giornale tedesco rivuole l' elmetto prussiano che gli regalò nel 2012 | ma Draghi

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 24 ottobre 2019) “Come dice un proverbio‘Un dono è un dono’ per cui penso di tenermelo”. Così il presidente della Bce Marioin conferenza stampa risponde ironicamente a una domanda sul famosoche gli fu donato al suo arrivo a Francoforte dal direttore del tabloidBild, all’epoca entusiasta per il piglio “” die oggi capofila dei media tedeschi contro il banchiere centrale italiano, reo di aver preso di mira i “risparmiatori tedeschi”. #ECB'ssays on the request of German tabloid BILD to get back the gifted piked helmet 'Geschenkt ist geschenkt!' https://t.co/NiLtxpxFCGpic.twitter.com/bDX6vB0epz— Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 24, 2019 Il riferimento diè al dono fatto dal tabloidBild al Governatore della ...

