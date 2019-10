Il Borgo dei Borghi | vince Bobbio ma il giurato Philippe Daverio ne è cittadino onorario

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 ottobre 2019) L’ultima puntata de “Ildei” è stata trasmessa da Rai3 domenica 20 ottobre, vista da 1.053.000 telespettatori con il 4,6% di share. Davanti alla tv c’erano sicuramente i cittadini die quelli di Palazzolo Acreide, con i primi festanti per la vittoria comepiù bello d’Italia. La finalissima della trasmissione condotta da Camila Raznovich rischia però di diventare un vero e proprio caso mediatico creando più di un imbarazzo a Viale Mazzini. La vittoria del paese dell’Emilia Romagna sbarca addirittura in Parlamento per la presenza in giuria diche veste pure i panni di presidente, affiancato dal geologo Mario Tozzi e dall’ex schermitrice Margherita Granbassi. Il critico d’arte e collaboratore di Striscia la notizia è anchedi, un riconoscimento ottenuto per la ...

mauriziosantin : RT @Michele_Anzaldi: La polemica del Borgo dei borghi finisce in Parlamento: bufera sul conflitto d'interesse per Daverio - ItaliaViva : RT @Michele_Anzaldi: La polemica del Borgo dei borghi finisce in Parlamento: bufera sul conflitto d'interesse per Daverio - giuseepi : RT @GruppoCDP: ?? Case, giardini, spazi condivisi e servizi per la comunità. Oggi scopriamo un Borgo Sostenibile alle porte di Milano, l'ini… -