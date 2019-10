Il bonus cultura per i diciottenni torna in manovra ma dimezzato

Fonte : ilsole24ore

(Di giovedì 24 ottobre 2019) È l’incentivo al consumole introdotto dalla legge di stabilità per il 2016 durante il governo Renzi. Il governo giallo rosso punta a rinnovarlo, ma la copertura prevista nel Ddl di bilancio che approderà nei prossimi giorni in parlamento passa da 240 a 160 milioni: quindi 80 milioni in meno

