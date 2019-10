Il 25 ottobre un asteroide passerà vicino alla Terra

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Il 25sarà possibile assistere ad uno spettacolo astronomico di notevoli dimensioni. Un gigantesco'sfiorerà' lapassando ad una distanza talmente vicina, da potere essere visibile persino dall'Italia. L'in questione, denominato 1998 HL1, è stato avvistato per ben due volte dal Virtual Telescope dal 19 al 21. La sua maggiore visibilità è prevista il 25, quando raggiungerà la minima distanza di 6,2 milioni di chilometri, equiparabili a 16 volte la distanza tra lae la Luna. Grazie a questa vicinanza, sarà possibile osservare il percorso dell'persino dall'Italia, anche con un semplice telescopio. Sebbene 1998 HL1 sia stato classificato tra gli asteroidi potenzialmente pericolosi, in realtà il suo passaggio potrà essere osservato in totale sicurezza, dato che non rappresenterà alcun pericolo per il nostro Pianeta. Le ...

SkyTG24 : Asteroide ‘si avvicina’ alla Terra, visibile dall’Italia il 25 ottobre - ImmaTina62 : RT @wireditalia: Sarà possibile assistere al suo passaggio nella diretta del Virtual Telescope Project. - zazoomblog : Il 25 ottobre occhi puntati al cielo asteroide potenzialmente pericoloso sfiorerà la Terra sarà visibile dall’Itali… -