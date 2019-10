I Samsung Galaxy S11 si avvicinano | ecco info su firmware e fotocamere

Tre fornitori e nuova filosofia per la fotocamera del Samsung Galaxy S11 : migliorie sicure : Ci saranno tante novità che avremo modo di toccare con mano tra circa quattro mesi, contestualmente alla presentazione del nuovo Samsung Galaxy S11. Del resto, il produttore coreano è chiamato a dare un importante segnale al mercato dopo l'arrivo di tanti device competitor dotati del sistema operativo Android. In particolare, si parla di ben tre fornitori per quanto riguarda i moduli dedicati alla fotocamera dello smartphone, secondo quanto ...

Apparizione pubblica del Samsung Galaxy S8 con Android 10 - ma il giallo è presto svelato : Stiamo vivendo ore di grande confusione per quanto riguarda il rilascio di un aggiornamento insperato a bordo del cosiddetto Samsung Galaxy S8. Mi riferisco ovviamente ad Android 10, considerando che fino a questo momento i vari elenchi apparsi online non ci abbiano mai mostrato il dispositivo lanciato sul mercato nel corso del 2017. Eppure, un momento di illusione c'è stato, se non altro perché abbiamo avuto modo di osservare il dispositivo ...

Samsung ha aggiornato il software dei Galaxy S10 che causava un problema nel riconoscimento delle impronte digitali : Mercoledì Samsung ha annunciato di aver aggiornato il software che causava dei problemi di riconoscimento delle impronte digitali negli smartphone Galaxy S10 e Note 10. Un’utente britannica aveva detto al tabloid Sun che il suo Galaxy S10, dopo l’applicazione di una protezione per lo schermo,

Volete un Samsung Galaxy con 4 anni di aggiornamenti? Eccoveli serviti : Samsung ha lanciato nel Regno Unito Galaxy Enterprise Edition, ossia un'ampia gamma di dispositivi mobile con un pacchetto completo di tecnologia e servizi L'articolo Volete un Samsung Galaxy con 4 anni di aggiornamenti? Eccoveli serviti proviene da TuttoAndroid.

I Samsung Galaxy S10 e Galaxy Note 10 sono tornati sicuri : corretto il problema al lettore di impronte : Samsung si scusa con i propri utenti e rilascia un importante aggiornamento al proprio lettore di impronte digitali su Samsung Galaxy S10 e Note 10. L'articolo I Samsung Galaxy S10 e Galaxy Note 10 sono tornati sicuri: corretto il problema al lettore di impronte proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamenti in rollout per Samsung Galaxy Note 9 - A5 2017 - ASUS ROG Phone 2 - OPPO Reno e Redmi 8A : Aggiornamenti in rollout per Samsung Galaxy Note 9, Galaxy A5 2017, ASUS ROG Phone 2, OPPO Reno e Redmi 8A, tra patch di sicurezza, semplici miglioramenti e beta di Android 10. L'articolo Aggiornamenti in rollout per Samsung Galaxy Note 9, A5 2017, ASUS ROG Phone 2, OPPO Reno e Redmi 8A proviene da TuttoAndroid.

Dal 24 ottobre il volantino Expert con Huawei P30 Lite - Samsung Galaxy S10e e Redmi 7A in super prezzo : Domani 24 ottobre partiranno le offerte 'Sottocosto - Le offerte che cercavi' del nuovo volantino Expert, valide fino al 2 novembre. In prima pagina troverete una lavatrice LG da 349 euro, una smart TV Ultra HD 4K Samsung da 399 euro, un laptop Lenovo da 599 euro e iPhone 8 64GB (469 euro). Le tante offerte si concentrano pure sugli smartphone, come per esempio il Huawei P30 Lite, che potrete portarvi a casa al prezzo di 289 euro (il risparmio ...

E se il Galaxy Fold montasse un notch verticale? Samsung lo mostra in un brevetto : Un nuovo brevetto mostra come Samsung stia considerando un notch verticale per il Galaxy Fold L'articolo E se il Galaxy Fold montasse un notch verticale? Samsung lo mostra in un brevetto proviene da TuttoAndroid.

Screenshot Samsung A60 come si fa su smartphone Galaxy : come prendere Screenshot su Samsung Galaxy A60 in modo veloce ecco la Guida uso smartphone per acquisire velocemente uno Screenshot su telefono Android.

Pronta per l’Europa la beta di Android 10 per Samsung Galaxy Note 10 : si parte dalla Germania : Ci sono belle novità per i Samsung Galaxy Note 10 e Note 10 Plus in Europa, visto che, come suggerito all'interno della community ufficiale, è stata rilasciata in Germania la prima beta della One UI 2.0, chiaramente basata su Android 10. La divisione tedesca dell'OEM lo ha confermato senza peli sulla lingua, annunciandolo attraverso un post pubblicato sul proprio blog. La distribuzione partirà per i modelli no brand (DBT). Non si conoscono ...

La seconda beta di Android 10 per i Samsung Galaxy S10 è dietro l’angolo : La seconda beta di Android 10 e One UI 2.0 per Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e dovrebbe arrivare a breve, forse già domani: ecco da dove arriva questa convinzione. L'articolo La seconda beta di Android 10 per i Samsung Galaxy S10 è dietro l’angolo proviene da TuttoAndroid.

Recensione Samsung Galaxy Watch Active 2 : finalmente un degno rivale di Apple Watch 5 : Samsung Galaxy Watch Active 2 è uno degli smartWatch più completi lanciati fino ad oggi. Iniziamo così la nostra Recensione di questo nuovo wearable della casa coreana, un prodotto che nasce dall’esperienza del primo Watch Active e di Galaxy Watch, unendo il meglio di entrambi. Così, col design del primo Active e microfono, speaker e […] L'articolo Recensione Samsung Galaxy Watch Active 2: finalmente un degno rivale di Apple Watch 5 ...

TIM lancia un concorso con in palio abbonamenti a TIMMusic e Samsung Galaxy S10 5G : Tu Si Que Vales ti premia con TIM è il nuovo concorso lanciato da questo operatore e in virtù del quale gli utenti potranno vincere diversi premi L'articolo TIM lancia un concorso con in palio abbonamenti a TIMMusic e Samsung Galaxy S10 5G proviene da TuttoAndroid.

Banche in allerta per la falla dei Samsung Galaxy S10 e Note 10 relativa al lettore impronte : Continua a preoccupare la falla dei Samsung Galaxy S10 e Note 10 relativa al lettore di impronte digitali, che ci attendiamo possa essere definitivamente messa a tacere con la patch di sicurezza di novembre 2019. La preoccupazione inizia a farsi tangibile soprattutto per tutti quegli utenti abituati ad effettuare operazioni di e-banking con il proprio dispositivo. Un classico esempio vi viene fornito da Reddit, a margine del quale un ...