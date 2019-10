I rom di Castel Romano | Rubiamo | ma per necessità

Terremoto a est di roma - scossa avvertita lievemente da Colleferro ai Castelli : Terremoto, trema la terra vicino a Roma. L'istituto nazionale di vulcanologia ha rilevato una scossa di magnitudo 2.2 a due km a est di Artena e 5 da Colleferro, in provincia di Roma. Il sisma...

Castel romano Outlet. Tutti pazzi per il Fashion Festival : oltre 50.000 visitatori : Tutti pazzi per il Fashion Festival edizione autunnale: le imperdibili occasioni al -70% sul prezzo outlet – 300 prodotti iconici per 100 brand in offerta solo per oggi – in una bella giornata tiepida, hanno richiamato romani e non solo, da nord a sud, quasi raddoppiando quello che era già stato un record dell’edizione primaverile del Fashion Festival nel Centro McArthurGlen. Si stimano oltre 50.000 visitatori alla chiusura, alle ...

Fondazione FS : per Castelli romani torna treno storico : Roma – Sulla linea Roma-Albano Laziale torneranno in funzione i treni degli Anni 20. A bordo si potranno acquistare programmi turistici e la visita guidata di Palazzo Apostolico e Giardino Barberini a Castel Gandolfo. Prima partenza domenica 27 ore 9:30. torna sui binari della linea Roma-Albano Laziale, dopo quattro anni, il treno storico dei Castelli Romani. L’iniziativa della Fondazione Fs ha l’obiettivo di valorizzare un ...

Castelli romani : confiscati 3 - 5 mln di euro a noto pregiudicato : Roma – Un notevole patrimonio – comprendente 15 immobili, automobili e disponibilità economiche, per un valore totale di circa 3,5 milioni di euro – nella disponibilità di un pregiudicato abitualmente dedito a reati contro il patrimonio e allo spaccio di sostanze stupefacenti, è stato definitivamente sequestrato dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Roma in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione ...

Liquidazioni d’oro : da romiti a Castellucci i mega bonus dei manager : La liquidazione d'oro di Giovanni Castellucci, poco più di 13 milioni di euro lordi, oltre al Tfr che gli spetta per legge come dirigente e che ingrosserà notevolmente la somma totale, si inserisce in una striscia di superassegni incassati dai manager al vertice di grandi aziende al momento dell'uscita.

Notte Europea dei Ricercatori 2019 : 3 eventi nell’area dei Castelli romani : L’Associazione Tuscolana di Astronomia “Livio Gratton” (ATA) scende in campo venerdì 27 settembre per la Notte Europea dei Ricercatori – insieme ad altre Delegazioni dell’Unione Astrofili Italiani (UAI) – per raccontare al pubblico come gli astrofili studiano gli astri e come contribuiscono all’avanzamento delle conoscenze scientifiche. L’Associazione, attivamente impegnata nella promozione e diffusione della cultura astronomica da oltre 20 ...

Anbi-Anci Lazio : riunione con Sindaci Castelli romani : Roma – In reLazione alle avversita’ atmosferiche che si sono registrate nei giorni scorsi, in special modo nei comuni dei Castelli Romani, il direttore generale del Consorzio di bonifica Pratica di Mare, Andrea Renna, si e’ confrontato con il sindaco di Albano, Nicola Marini, anche presidente Anci Lazio (Associazione nazionale comuni italiani), al fine di programmare una riunione con i Sindaci del comprensorio di competenza del ...

L’area dei Castelli romani vista dallo Spazio : visibili i contorni del vulcano Latium : La missione Copernicus Sentinel-2 ci porta sopra un insieme di piccole città sulle colline dei Colli Albani, conosciute nell’insieme come Castelli Romani. A circa 20 km a sud-est di Roma, l’area dei Castelli Romani è di natura vulcanica, avendo avuto origine dal collasso del vulcano Latium centinaia di migliaia di anni fa. I contorni dei bordi del cratere interno e di quello esterno sono chiaramente visibili nell’immagine. Due ...

Maltempo a roma - allagamenti e alberi caduti. Ai Castelli fiumi di acqua e fango sulle strade : Rami caduti e strade allagate a causa del Maltempo che oggi pomeriggio ha colpito la Capitale. A causa delle forti piogge i vigili del fuoco hanno chiuso il sottopasso Appia bis in direzione...

