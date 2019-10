Hockey ghiaccio | Alps League 2019-2020 | cadono Val Pusteria e Vipiteno | successi

Hockey ghiaccio - Alps League 2020 : Fassa espugna Cortina ai rigori nel posticipo domenicale : L’Alps League, torneo europeo di Hockey su ghiaccio, gioca anche di Domenica: all’Olimpico successo a sorpresa di Fassa su Cortina nell’ultimo incontro della nona giornata. I Falcons la spuntano ai rigori in casa degli ampezzani dopo l’1-1 dei tempi regolamentari e danno l’impressione di avere tutte le carte in regola per riscattare le prestazioni opache delle ultime annate. Rammarico invece per gli Hafro che con ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019-2020 : Asiago ferma Vipiteno - Val Pusteria vola al comando : Sabato sera ricco di match per quanto riguarda la Alps Hockey League 2019-2020. In campo sette sfide totali, con quattro squadre italiane sul ghiaccio. Il risultato più importante arriva da Vipiteno, dove l’ex capoclassifica perde nettamente contro Asiago. Ne approfitta Val Pusteria, che regola i Red Bull Juniors, mentre Gherdeina piega l’EC KAC-II. I MATCH DELLA SERATA Vipiteno Broncos – Asiago Hockey 2-5: Asiago piazza ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2020 : Bolzano demolisce lo Znojmo e conquista la terza vittoria consecutiva : Undicesima giornata di EBEL 2019-2020, torneo austriaco di Hockey su ghiaccio, molto produttiva per Bolzano: i Foxes demoliscono i cechi dello Znojmo per 9-0 e conquistano la terza vittoria consecutiva in campionato, che consente loro di guadagnare altre posizioni raggiungendo proprio i rivali odierni in sesta posizione, a quota 16 punti, e ad una sola lunghezza dal quinto posto occupato dal Villach, che varrebbe l’accesso alla Fase ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2020 : Vipiteno batte Fassa e si riprende la vetta - bene anche Valpusteria - Cortina e Gherdeina : Si è disputata stasera l’ottava giornata di Alps League 2019-2020, torneo europeo di Hockey su ghiaccio. Vipiteno conquista il derby tutto italiano contro Fassa per 2-1 e si riprende la testa della classifica. Insegue ad un solo punto di distacco Valpusteria, vittoriosa in casa del Linz per 2-6. Successo esterno ampio anche per Cortina che si impone sul campo del Salzburg con il punteggio di 1-6, mentre Gherdeina fa valere il fattore casa ...

Petr Cech debutta nell'Hockey sul ghiaccio parando tre rigori : Sembra la trama di un film, ma è tutto vero: Petr Cech, ex portiere di calcio di Arsenal e Chelsea, ha esordito ieri nell'hockey sul ghiaccio con la squadra del Guildford Phoenix (ovviamente nel ruolo di portiere) parando tre rigori e vincendo il titolo di "man of the match", ovvero di migliore in campo. Entusiaste le dichiarazioni del giocatore ceco: "Ho realizzato un sogno che avevo sin da quando ero bambino"....Continua a leggere

Peter Cech subito protagonista nel suo nuovo sport : esordio perfetto alla prima di Hockey su ghiaccio : Ha cambiato sport, ma non la sua bravura nel parare. esordio migliore non poteva esserci per Peter Cech alla prima di Hockey su ghiaccio. L’ex estremo difensore di Arsenal e Chelsea, che ha deciso di firmare per il Guildford Phoenix (squadra di seconda divisione della National Ice Hockey League), ha bagnato il debutto con tre rigori parati e il titolo di uomo partita. “Era il mio sogno da bambino giocare ad Hockey, ora ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2020 : vittoria di misura per Bolzano in casa del Fehervar : Si è disputata questa sera la decima giornata di EBEL 2019-2020, torneo austriaco di Hockey su ghiaccio. Arrivata per Bolzano una vittoria molto importante (la seconda consecutiva nella competizione) in terra ungherese: Bernard e compagni si sono infatti imposti sul Fehervar AV19 con il punteggio finale di 3-4, portandosi ora a solamente tre punti dalla Fase Vincitori, vale a dire il quinto posto occupato al momento dallo Znojmo. CRONACA DELLA ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019-2020 : vince Asiago. Cortina supera Gherdeina nel derby : Domenica con tre match di Alps Hockey League 2019-2020: successi per Cortina, che supera Gherdeina nel derby, e per Asiago, che si sbarazza di Lustenau. Nell’altro incontro tutto facile per Feldkirch contro gli Steel Wings Linz. LE PARTITE DELLA SERATA S.G. Cortina Hafro – HC Gherdeina 5-2: allo stadio Olimpico, gli ampezzani stendono Gherdeina davanti ad un pubblico di 353 spettatori. I padroni di casa partono forte con la rete di ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2020 : Ritten vince e stacca Vipiteno in testa - Valpusteria e Fassa convincono - battuta d’arresto per Asiago : Andata in scena questa sera la settima giornata del torneo europeo di Alps Hockey League 2019-2020. Vittoria importante di Ritten sul campo di Jesenice (4-5 al supplementare) che stacca in testa alla classifica Vipiteno, battuta dallo Zeller Eisbaren per 5-3. Prova di forza di Valpusteria che si impone 8-0 sul Klagenfurt, mentre sorride anche Fassa per un successo di misura contro il Lustenau (3-2). Arriva una sconfitta invece per Asiago, ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2019-2020 : Bolzano stende il fanalino di coda Dornbirn e risale in classifica : Vittoria scacciacrisi per l’HCB Alto Adige Alperia che schianta per 5-2 il fanalino di coda Dornbirn Bulldogs nell’ottavo turno della Erste EisHockey Bank Liga – EBEL 2019-2020. Al Palaonda gli altoatesini reduci da 5 ko nelle prime 7 uscite, centrano tre punti di platino per rilanciarsi in classifica generale con il secondo successo nelle ultime tre giocate. Negli altri incontri prosegue senza intoppi la corsa della capolista ...

Petr Cech - un radicale cambio di vita dopo l'addio al calcio : si dà all'Hockey su ghiaccio : Petr Cech ha appeso da poco i guantoni al chiodo e ora è dirigente del Chelsea. dopo aver chiuso la carriera calcistica nell'Arsenal all'indomani della finale di Europa League di Baku persa proprio contro i Blues, l'ex portiere ceco ha sentito il richiamo di un altro sport di cui è grande appassiona

Hockey ghiaccio - Alps League 2020 : vincono Gherdeina - Valpusteria e Vipiteno - Ritten si aggiudica il derby contro Fassa : La prima metà della sesta giornata di Alps League 2019-2020 è andata in archivio. Il torneo europeo di Hockey su ghiaccio sta entrando nel vivo, con Vipiteno e Ritten che mantengono la vetta della classifica in virtù dei rispettivi successi contro Bregenzerwald (6-2) e Fassa (2-5). Successi importanti anche per Valpusteria, sul campo del Vienna per 3-0, e Gherdeina, in casa di Jesenice con il punteggio di 1-2. JESENICE-Gherdeina 1-2 Vittoria di ...

Cech si dà all’Hockey su ghiaccio : debutterà in NIHL con i Guildford Phoenix : Petr Cech è stato per anni uno dei migliori portieri del mondo. Il ceco si è ritirato la scorsa estate. Ora per Cech inizia una nuova avventura. Da sempre appassionato di hockey su ghiaccio, Cech tenterà la carriera da portiere di questo sport. Per farlo ha scelto la seconda divisione inglese (NIHL) e debutterà con la maglia dei Guildford Phoenix già nel fine settimana. Nel 2006 Cech ha subito un infortunio al cranio che ne ha messo a ...