‘Ho qualcosa da dirti’ | Enrica Bonaccorti a Claudio Lippi | “Perché a me non hai mai fatto

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Ospite della trasmissione diHoda dirti – in onda su TV8 dal lunedì al venerdì e prodotto da Ballandi Arts –si trova a dover rispondere a una domanda sorprendente della conduttrice: “Perché a me non haimai la corte?“., primo di una serie di ospiti vip che parteciperanno al programma, risponde, spiazzando tutti: “Ma scusa, bisogna fare tutto un programma per fare una domanda così? Perché tu non la davi a nessuno… la terminologia può sembrare un po’ cruda, ma è meglio che fare giri di parole”. L'articolo ‘Hoda dirti’,: “Perché a me non hai maila corte?”. E lui spiazza tutti così proviene da IlQuotidiano.

pfmajorino : Continuano a insultarmi in rete e via messaggi per questo dato oggettivo. Quando alla propaganda di #Salvini si co… - atarvssia : oggi non ho riscontrato alcun problema, non è successo nulla di particolarmente negativo, eppure sento una sensazio… - mfonthenet : @OGiannino Caro Oscar, dopo anni che ti ascolto, se ho capito qualcosa di te, penso che al momento possiamo sentirc… -