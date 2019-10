Haber commosso a Vieni da me | Senza mia figlia sarei un uomo solo Mia moglie?

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 24 ottobre 2019) “MiaCeleste è la cosa più bella del mondo.di leiun”, dice unAlessandrodavanti alle telecamere di Rai Uno. L’attore, ospite di Caterina Balivo durante la trasmissione “da me”, si è confessato tra carriera e vita privata. Durante l’intervista, ha fatto il suo ingresso in studio Antonella Baravo, attricedie madre dellaCeleste. ”È una donna meravigliosa, una bravissima attrice. Ci siamo sposati l’anno scorso, ma siamo felici ognuno a casa propria. Siamo sempre insieme anche se viviamo in case separate. Non finirò mai di ringraziarla, mi ha regalato miaCeleste”, ha raccontato l’attore. Subito dopo, è stato mandato in onda proprio un videomessaggio die della Baravo: davanti al filmato, ...

Unf_Tweet : Alessandro Haber a #Vienidame commosso per la moglie ma in lacrime per la figlia Celeste (Foto) -