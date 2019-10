Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Ha percorso 1.648 miglia lungo le coste italiane. Da. Insieme a lui, ad accompagnarlo, il suo“Muttley”. Un’impresa ardua, soprattutto perché Marco Rossato èdall’età di 27 anni. Portando a termine la sua regata, è stato il primo velista disabile a circumnavigare l’Italia. La sua storia la racconta il Corriere. La mobilità l’ha persa a causa di un’incidente in moto. Rossato ora ha 45 anni ed è velista professionista. La passione per ile per la navigazione non l’hanno mai abbandonato. “C’erano prima dell’incidente in moto e nonmai andati via. Dopo qualche mese di convalescenza, la prima cosa che ho fatto è stata quella di raggiungere la scuola di vela a Sabaudia, nel Circeo, dove Luigi Zambon stava ...

HuffPostItalia : Ha navigato da Venezia a Genova con il suo cane: 'Anche se sono paraplegico, al mare non rinuncio' - siwel44it : RT @HuffPostItalia: Ha navigato da Venezia a Genova con il suo cane: 'Anche se sono paraplegico, al mare non rinuncio' - GRETA1SGARBO : RT @HuffPostItalia: Ha navigato da Venezia a Genova con il suo cane: 'Anche se sono paraplegico, al mare non rinuncio' -