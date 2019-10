Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 ottobre 2019) L’ex gieffinaha fatto discutere durante la sua partecipazione a “Pomeriggio Cinque”. Durante il talk con Barbara d’Urso è stato mostrato un filmato in cui lasi è lanciata in unosfrenato, senza badare a niente, comprando borse e scarpe di lusso a prezzi da capogiro. Il risultato? Uno scontrino da quasi quindici mila, accumulato in soli quindicidisenza limiti: esattamente 14.492è stata criticata non solo in studio dagli opinionisti, ma anche sui. Moltissimi utenti infatti l’hanno attaccata, in alcuni casi violentemente, per essere stata superficiale negli acquisti e per aver deliberatamente dato uno schiaffo alla miseria. “Vergognati”, “vai a lavorare!”, “che esempio dai?”, sono solo alcuni dei commenti più “leggeri” comparsi sul Web. La diretta interessata non ha fatto una piega e ha risposto, durante ...

TutteLeNotizie : Guendalina Canessa spende 14mila euro in 15 minuti di shopping. Bufera sui social… - MarcoZuccardi : Guendalina Canessa fa shopping e spende 14mila euro in un quarto d'ora: «Lo faccio per mia figlia» - GoldenLady886 : Allacciarsi bene le cinture... ?? Curve pericolose con la sensuale Guendalina Canessa ?????? -