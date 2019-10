Governo | per Franceschini e Zingaretti Conte bis ultimo esecutivo della legislatura

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Il2 sarà l'di questa. È quello che sembra emergere, provando ad unire i punti rappresentati dalle dichiarazioni che sono state rilasciate nelle ultime ore da due esponenti di spicco del Partito Democratico. Sia Nicolache Dariohanno, infatti, dichiarato che qualora dovesse fallire l'esperienza dell'giallorosso non potrà che essere il ritorno alle urne. Una conclusione che si può trarre attraverso parole che hanno comunque avuto concetti diversi. Da un lato il segretario ha sottolineato la necessità che, affinché stia in piedi, questodovrà rappresentare uno strumento in grado di generare risultati per il Paese. Dall'altro, invece, il Ministro dei Beni Culturali ha evidenziato come questovada preso, eventualmente, come un incubatatore di una possibile alleanza tra i dem ed i grillini in ottica di ...

