Google Maps cura in maniera migliore l’appetito dei propri utenti | debuttano tre nuovi

Google Maps ti avvisa se il tuo taxista fa il furbo e allunga il tragitto : Google Maps ha una nuova funzione molto molto utile. Quando sei in viaggio e prendi un taxi in una città sconosciuta, in effetti, c'è sempre il sospetto che l'autista possa allungare il percorso che ti porta in hotel per guadagnare qualche spicciolo in più alle tue spalle. Che tu sia in Italia o all'estero può capitare di trovare qualche taxi in malafede che prova a fare il furbo e gioca sul fatto che non sei ...

Google Duplex verrà attivato in Nuova Zelanda e la funzione di avviso deviazione percorso dei taxi sta arrivando in USA, Olanda e Malesia

Google Maps per iPhone si aggiorna con gli autovelox - Waze risponde con i pedaggi : È arrivato finalmente anche il turno di iOS per quanto riguarda uno degli aggiornamenti più attesi della celebre app di Google Maps. Gli automobilisti finalmente potranno aggiornare la loro applicazione e trovare al suo interno le segnalazioni di autovelox sia fissi che mobili. La novità era già stata introdotta da tempo per i terminali Android ma ora anche gli utenti del melafonino e degli altri terminali che montano iOS al loro interno possono ...

Google Maps rende più semplice segnalare un incidente per strada : Google Maps inserisce nuove possibilità di segnalazioni sul percorso (screenshot dall’app) Google ha semplificato il sistema grazie al quale gli utenti possono segnalare gli incidenti e le interruzioni di percorso su Google Maps. Sebbene gli utenti Android abbiano già iniziato a sperimentare le segnalazioni sul percorso da prima dell’estate, per gli utenti iOs queste opzioni non erano ancora state introdotte. Google Maps prende quindi ...

Decide di usare Google Maps per rubare in casa della gente - il suo metodo è incredibile : Un uomo si era organizzato con l’applicazione google maps per entrare negli appartamenti quando non c’era nessuno e portare via tutte le cose più preziose. L’uomo, Samuel Watson, di 33 anni aveva messo a punto un metodo davvero intelligente: scriveva su google maps la dicitura ‘expensive homes’, cioè e case più ricche che erano nelle zone più belle, poi attraverso l’applicazione le studiava da vicino con ‘Street ...

Autovelox - ora Google Maps li segnala anche su iPhone : Dopo quello per Android arriva l'aggiornamento per iOS con la mappa sempre aggiornabile delle installazioni fisse e mobili

Google Maps : anche gli utenti iOS possono segnalare gli ingorghi del traffico : Da gennaio di quest’anno gli utenti Android che usano Google Maps possono segnalare gli ingorghi di traffico. Una novità che l’app di navigazione ha “preso in prestito” dalla concorrente Waze, che non è più tale da quand’è stata acquisita da Google. Questa stessa possibilità apre ora anche a chi usa il navigatore con un iPhone. Analogamente a quanto accade con Waze, tutti gli utenti di Google Maps possono premere ...

Le segnalazioni di ostacoli sono disponibili all'interno di Google Maps da qualche tempo e questa sera aumentano di numero dando all'utente la possibilità di segnalare altri specifici tipi di ostacoli.

Ecco succede su cerchi Batman in Turchia su Google Maps (vietato ai minori) : C’è stato un problema in Turchia perché Batman si è preso gioco di Google Maps. L’improbabile scenario in realtà è un bug nascosto dentro le mappe di Google che nelle ultime ore ha regalato risultati esilaranti e alquanto inaspettati. L’autore dello scherzo l’ha pensata con cura perché la ricerca su Google Maps di “Batman” non è un puro gioco. Batman infatti è una città nell’Anatolia sud Orientale che conta quasi 350mila abitanti e che nel tempo ...

Mette il navigatore ma Google Maps lo porta sul greto di un fiume - salvato dalla polizia : È accaduto in provincia di Pesaro Urbino, dove un 20enne si è fidato delle indicazioni di Google ed è finito su una strada sterrata. Allarmato ha allertato le forze dell'ordine che, a fatica, lo hanno individuato e messo in salvo... Doveva presenziare a un pranzo domenicale e per arrivare più velocemente all'appuntamento ha voluto impostare il navigatore. Che, però, gli ha suggerito un percorso decisamente insolito, facendolo arrivare sul greto ...

Google Maps aggiunge una guida vocale evoluta per gli utenti ipovedenti : Google Maps ha annunciato una nuova funzione che offre ai pedoni con problemi alla vista la possibilità di ricevere una guida vocale più dettagliata e nuovi tipi di indicazioni verbali. È la prima in Google Maps creata da zero appositamente per le persone ipovedenti. Grazie a questa funzione, chi ha problemi di vista potrà muoversi a piedi per strada con maggiore comfort e sicurezza. Google Maps indica all’utente se è sulla strada giusta, ...

NUOVO STADIO INTER-MILAN/ Se Google Maps ci dice che la grande Milano non basta più : Il confronto sul NUOVO STADIO di Inter e Milan dovrebbe spingere ad aprire una riflessione più ampia su cosa è Milano e sulle decisioni che chiede

Transitare su strade sconosciute per raggiungere una destinazione inedita può rivelarsi complicato per tutti, specie per i non vedenti o gli ipovedenti

Google Maps mostra avvisi di pericolo nel caso in cui dovessimo trovarci nelle vicinanze di una zona a rischio