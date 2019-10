Giuseppe Conte | il sondaggio di Pagnoncelli | lui leader politico? Cosa pensano gli

Giuseppe Conte - il sondaggio di Pagnoncelli a DiMartedì pietra tombale sulle sue ambizioni dal leader : Da "testa di legno" a capo di governo, nel giro di un anno e mezzo Giuseppe Conte ha cambiato radicalmente la propria posizione. Peccato che un sondaggio di Nando Pagnoncelli per DiMartedì testimoni come nell'immaginario degli italiani la figura dell'avvocato del popolo sia sempre la stessa: di seco

Giuseppe Conte - avvocato in difesa : “Per me il caso è chiuso qui”. Giuseppe Conte è appena risalito nel suo studio dopo la conferenza stampa convocata a Palazzo Chigi. Oltre due ore al Copasir, poi il chiarimento davanti ai cittadini ritenuto “doveroso” dal presidente del Consiglio. Un’informativa ritenuta esaustiva in tutti i suoi aspetti davanti l’organo di controllo parlamentare dell’intelligence, una spiegazione dei punti ...

Giuseppe Conte al Copasir : "Io ho chiarito quello che è successo - ora toccherebbe a Salvini" : Giuseppe Conte ha riferito al Copasir per chiarire gli incontri autorizzati da Palazzo Chigi tra i vertici dei nostri Servizi segreti e il ministro americano William Barr. Quest'ultimo è il ministro della Giustizia che sta indagando per conto di Donald Trump sulle interferenze russe sulle elezioni U

Giuseppe Conte si sente accerchiato - partiti all'assalto : perché ora teme imboscate : Giuseppe Conte non si da per vinto. E' vero che ha concesso qualcosa ma sul carcere per i grandi evasori "c'è unità d'intenti" e con questa manovra vengono gettate le basi per la "modernizzazione" del Paese. Però il clima è teso. A Palazzo Chigi lunedì notte è stata firmata la tregua, non la pace. R

Giorgia Meloni : "Se Giuseppe Conte rispettasse la sovranità popolare si sarebbe già dimesso" : Giorgia Meloni in una intervista all'Agenzia Vista attacca il presidente del Consiglio: "Se Giuseppe Conte avesse un minimo di rispetto per la volontà e la sovranità popolare non farebbe il premier: si sarebbe già dimesso e sarebbe già andato a casa". Tuttavia, continua la leader di Fratelli d'Itali

Sondaggi politici - il M5s supera il Pd - Giuseppe Conte leader con più fiducia : Un Sondaggio dell'Istituto Ixè per Cartabianca ha registrato i principali movimenti all'interno dell'elettorato dopo una settimana caratterizzata da diversi scontri in merito alla manovra economica del governo. Il M5s sorpassa il Partito Democratico dopo diverse settimane in cui i dem avevano attratto una quota di elettorato maggiore rispetto ai pentastellati.Continua a leggere

Manovra - Giuseppe Conte : 'Non temo conflitti' in Parlamento : Il Premier Giuseppe Conte si affida al senso di responsabilità dei partiti di governo affinché non stravolgano la legge di bilancio approvata dal Consiglio dei Ministri. Le polemiche dell'ultimo fine settimana hanno decisamente destabilizzato l'equilibrio all'interno della maggioranza, tanto da richiedere nella giornata di lunedì un lungo vertice. Lui comunque si dichiara fiducioso. La Commissione europea ha chiesto chiarimenti sulla ...

Giuseppe Conte al Copasir - via al processo Lega su Russiagate e 007. Dal M5s nessuna domanda : È il giorno del "processo" di Giuseppe Conte al Copasir, ma nell'audizione al Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica sullo spinoso intreccio Russiagate-007, il premier troverà un alleato prezioso: il Movimento 5 Stelle. Leggi anche: "Cosa chiederò a Conte al Copasir". Il leghista V

Governo galera per i grandi evasori.. ma a rischiare il carcere è proprio lui - Giuseppe Conte e suo suocero : galera ai grandi evasori, un provvedimento forse giusto, o forse dipende dal tetto in euro che si tenta di applicare. Uno stato troppo duro con gli evasori fiscali non piace molto agli italiani, anzi incute un pò di timore. Ma a rischiare il carcere, in caso, come sembra di approvazione della legge che prevede il carcere per chi non paga le tasse sarebbe proprio lui….il premier giallorosso, prima gialloverde Giuseppe Conte. Ma non solo ...

Giuseppe Conte - il suocero condannato per evasione fiscale : nel mirino 2 milioni di euro : C' è sempre bisogno di attribuire a qualcuno anche le cose già note: sicché la notizia, ieri, non era che Giuseppe Conte ha un «suocero» evasore proprio mentre il capo del governo straparla di manette agli evasori; la notizia è che l' ha detto Vittorio Sgarbi. Eppure non è una bislacca opinione, un

Mario Draghi premier al posto di Giuseppe Conte? Il piano di Matteo Renzi - secondo Augusto Minzolini : secondo Augusto Minzolini la crisi del governo M5s-Pd non è poi così vicina come alcuni profetizzano. In estrema sintesi, secondo quanto riportato in un retroscena su Il Giornale, le minacce e i veti incrociati degli ultimi giorni - che hanno portato a pensare che già sulla manovra i giallorossi pot

Napoli - immigrato aggredisce auto in corsa e alberi. Matteo Salvini : "Giuseppe Conte - vergogna" : "Robe da matti", come dice Matteo Salvini rilanciando il video che potete vedere. Siamo a Napoli, quartiere Vasto, dove un immigrato dà completamente fuori di testa. Seminudo, se la prende con le macchine che passano, crolla a terra, assale gli addirittura gli alberi, si sdraia sul cofano di un pove

Giuseppe Conte e Luigi Di Maio - l'asse ritrovato. Il retroscena - come isolano Matteo Renzi : Prima del vertice sulla manovra, Giuseppe Conte si è visto con Luigi Di Maio, un incontro "chiarificatore e costruttivo", per siglare la pace, anche in funzione anti Renzi. Forse il premier e il capo politico del Movimento 5 stelle sono riusciti a tornare in sintonia. "Dobbiamo essere più credibili

Giuseppe Conte e Luigi Di Maio - il retroscena sul faccia a faccia : "Non posso guardarmi anche da te" : Più che tregua politica, un chiarimento personale. "Luigi, qui non posso guardarmi anche da te". Giuseppe Conte, prima del vertice di maggioranza sulla manovra di lunedì sera, secondo retroscena unanimi avrebbe voluto affrontare a tu per tu Luigi Di Maio per chiedergli conto degli attacchi continui