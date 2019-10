Giro d’Italia 2020 – Sagan per la prima volta alla Corsa Rosa | “l’Italia occupa un posto

Fonte : sportfair

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Peterinnamorato dell’Italia: le parole dello slovacco dopo l’annuncio della sua partecipazione alAdesso è ufficiale: Petersarà al via del prossimod’Italia. Il tre volte campione del mondo ha finalmente deciso di prendere partee lo farà il prossimo anno. La 103ª edizione dunque vedrà l’esordio assoluto dello slovacco al. AFP/LaPresse “L’Italiaunspeciale nel mio cuore. È il paese in cui ho vinto il mio primo campionato del mondo nel 2008 e dove ho trascorso gli anni formativi della mia carriera professionale, guidando per una squadra italiana. Negli ultimi dieci anni ho avuto l’opportunità e il privilegio di gareggiare, molte volte, in alcune delle gare più prestigiose tenute in Italia, ma ho sempre sentito che mancava qualcosa, ild’Italia. Non credo che ci sia nessun ...

