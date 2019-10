Giro d’Italia 2020 | Richard Carapaz | “Voglio esserci Percorso interessante | lo Stelvio

Fonte : oasport

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Alla presentazione deldel, che si è svolta oggi presso gli studi Rai di via Mecenate a Milano, era presente l’ecuadoriano, che quest’anno è salito sul gradino più alto del podio di Verona. Il prossimo anno cambierà squadra e passerà al Team INEOS, ma l’obiettivo dovrebbe restare quello di conquistare la maglia rosa e tentare quindi il bis.è stato accolto sul palco con un filmato celebrativo sul suo trionfo, che ha lasciato un segno indelebile nella sua carriera: “Mi emoziona ancora rivedere quelle immagini, è stata una corsa importantissima per la mia carriera, un momento storico per il mio paese. Devo ancora ringraziare i miei genitori che hanno fatto tutto il possibile per farmi arrivare al ciclismo professionistico. È un orgoglio vedere che tanti giovani vogliano seguire il mio esempio. La mia vita è cambiata dopo la vittoria al ...

giroditalia : The big day has come. The route 2020 is going to be unveiled today! | Il grande giorno è arrivato. Oggi verrà svela… - giroditalia : Everything is ready for the Giro d'Italia 2020 Presentation! | Tutto pronto per la Presentazione del Giro d'Italia… - giroditalia : The 2019 Giro d’Italia winner: it's @RichardCarapazM! | Il vincitore del Giro d'Italia 2019: @RichardCarapazM! | El… -