Giro d’Italia 2020 | presentato il percorso | via da Budapest | manca il Monte Fraiteve

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 24 ottobre 2019) E’ stato scoperto a Milano ildel, che ricalca quasi totalmente le anticipazioni che circolavano già nei giorni scorsi. Il via sarà dall’Ungheria con una cronometro e altre due tappe in linea destinate ai velocisti. poi si tornerà in Italia con tre giornate in Sicilia e la risalita della penisola dal versante Adriatico. Le tappe chiave si preannunciano la cronometro di Valdobbiadene e gli arrivi in salita di Piancavallo, Madonna di Campiglio, Laghi di Cancano e Sestriere. Nell’ultima frazione di montagna non ci sarà però il, che era atteso come una delle grandi novità della corsa rosa ed invece non è stato confermato nel tracciato definitivo. ...

giroditalia : This is #Giro d'Italia 2020! | Ecco il #Giro d'Italia 2020! | Esto es el #Giro d'Italia 2020 | Voici le #Giro d'It… - giroditalia : The big day has come. The route 2020 is going to be unveiled today! | Il grande giorno è arrivato. Oggi verrà svela… - giroditalia : Everything is ready for the Giro d'Italia 2020 Presentation! | Tutto pronto per la Presentazione del Giro d'Italia… -