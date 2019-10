Giro d’Italia 2020 | il percorso e le stellette di difficoltà delle 21 tappe Etna

Fonte : oasport

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Ild’Italiainizierà sabato 9 maggio e si concluderà domenica 31 maggio. Si scatterà dall’Ungheria dove andranno in scena le prime tre: una cronometro individuale di 8,6 km a Budapest e poi due frazioni per velocisti prima di ritornare dal Bel Paese. Si ripartirà con tre frazioni in Sicilia tra cui spicca quella con l’arrivo sull’dal versante inedito di Piano Provenzana. Poi risalita dello Stivale passando per Calabria, Puglia e Abruzzo con alcuneindirizzate ai velocisti e altre particolarmente mosse. Si inizierà a fare sul serio nel finale della seconda settimana con la Cesenatico-Cesenatico (3400 metri di dislivello sul tracciato della Nove Colli), la Cronometro del Prosecco (33,7 chilometri esigenti tra Conegliano e Valdobbiadene), l‘arrivo in salita a Piancavallo. Ultima settimana davvero da brividi con ben tre giornate da ...

