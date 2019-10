Genova sarà capitale europea dello Sport 2024 : Il capoluogo ligure è arrivato a pari merito con la scozzese Glasgow. La commissione selezionatrice ha quindi deciso di assegnare il riconoscimento alla città scozzese per il 2023 e contemporaneamente a Genova per il 2024

Calcio a 5 - Serie A 2019-2020 : convincono Acqua&Sapone e Pesaro - Genova corsara ad Ostia : La quarta giornata della Serie A 2019-2020 di Calcio a 5 è terminata questa sera con i restanti quattro incontri che non erano stati disputati nella giornata di ieri. Poche le sorprese, le finaliste dello scorso anno, Acqua & Sapone Unigross e Italservice Pesaro, hanno trovato delle comode vittorie casalinghe, il CDM Futsal Genova ha espugnato il campo della Todis Lido di Ostia mentre la sfida tra Came Dosson e Cybertel Aniene è terminata in ...

Tafida non deve morire. La bambina inglese sarà curata a Genova : Italia-Usa: Conte, no irregolarità in incontri intelligence-procuratore generale Barr New York, 4 ott 08:48 - (Agenzia Nova) - Il primo ministro italiano, Giuseppe Conte, non scorge alcun profilo di irregolarità negli incontri tra il procuratore generale degli Stati Uniti, William Barr, ha tenuto ri

Tafida a 5 anni non deve morire : “Non sarà staccata la spina - andrà al Gaslini di Genova” : Un giudice dell'Alta Corte britannica ha stabilito che Tafida Raqeeb, che a 5 anni vive in uno stato di coscienza minima dopo aver subito una delicata operazione al cervello, non deve morire, accogliendo il ricorso dei genitori contro la decisione dei medici del Royal Hospital di Londra di staccarle la ventilazione che la tiene in vita.Continua a leggere

The Ocean Race - Genova sarà sede ultima tappa regata 2022 : Roma, 23 set. (AdnKronos) – Il Salone Nautico ha ospitato questa mattina l’anteprima mondiale di The Ocean Race, la storica regata intorno al mondo a tappe in equipaggio, che ha annunciato che nella prossima edizione del 2021-2022 avrà come tappa finale proprio Genova. sarà la prima volta che una città italiana sarà coinvolta nel più famoso giro intorno al mondo, che negli anni 70 si chiamava Whitbread per poi diventare Volvo Ocean ...