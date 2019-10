Gazzetta esalta il Napoli | “Ci voleva | vittoria fuori casa pirotecnica e sfrontata! Ora

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Ladello Sport elogia ildopo lasul Salisburgo Ladello Sport oggi in edicola elogia gli azzurri per laindel Salisburgo dal sapore speciale. Ecco quanto si legge sul quotidiano: “concreto, forte, decisivo. Ciunacosìe sfrontata. Ciper dimostrare che se vogliono, le squadre italiane possono. Ilpassa a Salisburgo, adi una squadra temuta perché coraggiosa, di un coraggio che sfiora l’incoscienza, e mette una mano sulla qualificazione: bisognerà impegnarsi per buttarla via. Un 2-3 pieno di eccessi, emozioni, errori. La nottata in cui Dries Mertens ha superato Diego Maradona nella classifica cannonieri azzurra di tutti i tempi. Il piccolo diavolo ha marchiato la partita con due gol, un assist e tanto movimentismo tecnico e veloce. Qui in Austria si è ...

