Gaudenzi nuovo presidente dell’ATP | “E’ un periodo storico per il tennis”

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Dal 1 gennaio 2020 Andreasarà ilChairmanal posto dell’uscente Chris Kermode. Lo aveva anticipato la settimana scorsa il Daily Telegraph è oggi è arrivato il comunicato ufficiale, 46 anni, è stato n.1 tra gli juniores nel 1990 e da professionista è arrivato fino al 18esimo posto della classifica mondiale. Ha vinto tre tornei ATP e tra le altre cose, nel 1995 arrivò in semifinale al torneo di Montecarlo e tre anni dopo arrivò in finale di Coppa Davis. Ma è uno di quegli sportivi che è riuscito ad abbinare l’attività agonistica agli studi: laureato in legge all’Università di Bologna dopo il ritiro dal tennis giocato nel 2003 ha preso un Master in Business Administration all’Università di Monaco, ed ha immediatamente cominciato una nuova carriera nel settore dei digital media. In qualità di membro del Board di ATP Media, la ...

