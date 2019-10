Fujifilm X-Pro 3 è la nuova fotocamera mirrorless in magnesio e titanio che costa poco

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Ladi fascia altaX-Pro 3 sarà in vendita da fine novembre 2019 al prezzo di 1.940 euro. Le versioni Duratect Black e Duratect Silver costeranno invece 2.140 euro. Laarrivata ha un’eredità pesante da portare sulle spalle, dato che prende il posto, dopo più di tre anni, dell’apprezzata X-Pro 2. Le novità riguardano il rivestimento in lega di, il nuovo sensore da 26 Megapixel, un nuovo schermo LCD e un mirino ibrido. Andando per ordine, tutte le varianti dellaX-Pro 3 sono costruite con un telaio in lega die un guscio in. Nel modello base quest’ultimo è nero, nelle versioni Duratect Silver e Duratect Black è rivestito con trattamento Duratect che lo rende particolarmente resistente all’abrasione e ai graffi. Il corpo macchina è inoltre resistente a polvere e umidità, grazie a 70 ...

