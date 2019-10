FOTO – Mertens affonda il Salisburgo e supera Maradona | arrivano i complimenti del PSV

Rassegna stampa di giovedì 24 ottobre – Inter Oktoberfest - Diego Mertens [FOTO] : Rassegna stampa – Le prime pagine sportive in edicola oggi, 24 ottobre, mettono in risalto le partite di Inter e Napoli in Champions. La Gazzetta dello Sport titola “Inter Oktoberfest” dopo la vittoria dei nerazzurri sul Borussia Dortmund, che rilancia la squadra di Conte in chiave qualificazione. Per il Napoli la rosea sceglie “Diego Mertens” per esaltare la doppia impresa della vittoria sul campo del ...

Mertens - ma che combini? I compagni si scattano una FOTO - lui si abbassa i pantaloncini e mostra… le chiappe [FOTO] : Simpatica scenetta immortalata nel ritiro del Belgio, protagonista l’attaccante del Napoli che si è abbassato i pantaloncini durante una foto di gruppo dei compagni Dries Mertens protagonista nel ritiro del Belgio, ma non per una giocata strabiliante o un gol da cineteca. L’attaccante del Napoli invece ha pensato bene di rovinare la foto di gruppo dei propri compagni, compiendo un gesto davvero singolare. Al momento dello ...

Torino-Napoli 0-0 - le pagelle di CalcioWeb : Lyanco orologio svizzero - Mertens come Paganini [FOTO] : Torino-Napoli, LE pagelle DI CalcioWeb – Una brutta partita finisce 0-0, come è logico che sia. Torino e Napoli non sfondano, con i granata che per quanto prodotto nella ripresa avrebbero meritato forse qualcosa in più ai punti. I migliori della gara sono, non a caso, due difensori: Lyanco e Di Lorenzo. In alto la FOTOGALLERY. Torino-Napoli, LE pagelle DI CalcioWeb Torino (3-5-2): Sirigu 6.5: costretto a fare gli straordinari nelle ...

FOTO – Belgio - nei convocati di Martinez c’è Dries Mertens. La lista : Mertens convocato dal Belgio Nazionale belga, diramata la lista dei convocati per il doppio impegno contro San Marino e Kazakistan. Tra i convocati dal tecnico Roberto Martinez c’è anche l’attaccante del Napoli, Dries Mertens. La lista completa PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Ti potrebbero interessare anche: UFFICIALE – Torino, Mazzarri e Frustalupi saranno in panchina: accolto il ...

Napoli-Brescia 2-1 - le pagelle di CalcioWeb : Allan riscossa - Mertens in versione Iginio Massari [FOTO] : Napoli-Brescia, LE pagelle DI CalcioWeb – Il Napoli batte 2-1 il Brescia con le reti di Mertens e Manolas, gol di Balotelli ad accorciare le distanze. Grande prestazione di Allan e Mertens, per le Rondinelle ottimi Tonali e Balotelli. Napoli-Brescia, LE pagelle DI CalcioWeb Napoli (4-4-2): Ospina 6: nel primo tempo ha talmente poco da fare viene che a De Laurentiis viene una mezza idea di fargli pagare il biglietto, perciò nel ...

Napoli-Liverpool 2-0 - le pagelle di CalcioWeb : Super Ciro-Mertens - abusivismo edilizio di Koulibaly [FOTO] : Napoli-Liverpool, LE pagelle DI CalcioWeb – Delirio al San Paolo per la vittoria del Napoli contro il Liverpool campione d’Europa in carica. Partita tutto sommato equilibrata, decisa nel finale con il rigore di Mertens e il gol di Llorente. Bene Meret e Koulibaly, sugli scudi come sempre Mertens. Positivo l’ingresso di Llorente. In alto la FOTOGALLERY. Napoli (4-4-2): Meret voto 7: Risponde da campione su Mané e Salah. ...