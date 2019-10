Fortnite - che boom : la fine del primo capitolo vista da 7 milioni di utenti : L'evento ha visto un picco di un milione e settecentomila utenti in contemporanea su Twich, il sito usato per lo streaming dei vdeogiochi, a cui si sommano 1,4 milioni di utenti in contemporanea su Twitter (e oltre 40 milioni in totale) e 4,3 milioni di utenti su Youtube

Le migliori armi che si possono trovare su Fortnite Capitolo 2 : (Foto: Epic Games) Quali sono le migliori armi di Fortnite Capitolo 2? Sono bastate poche partite per rendersi conto che non c’è più la ricca dotazione della stagione 10 precedente, lasciando molti giocatori basiti. Con il buco nero che ha inghiottito il primo Capitolo sono infatti sparite tante scelte riportando indietro l’arsenale a com’era in occasione della terza stagione scorsa. Facciamo il punto con le armi che si possono ...

Giorgio Pow3r - che per lavoro gioca (anche a Fortnite) : «Mi metto qua dietro… provo ad ammazzarlo di nascosto… No cavolo! Fammi cambiare arma, me ne serve una a lunga gittata». Dalle 15 del pomeriggio Giorgio, 26 anni, ha ammazzato circa un centinaio persone. Una ventina le ha fatte fuori col bazooka, la maggior parte con un mitragliatore. E tutte dalla sua cameretta, nella casa in cui vive con la madre a Ostia. Perché Giorgio Calandrelli, per lavoro, gioca. Gran parte della giornata la passa seduto ...

Fortnite Capitolo 2 - 10 trucchi che forse non avevi notato : (Foto: Epic Games) Con l’avvento di Fortnite Capitolo 2 sono tante le novità che sono state introdotte, ma molte chicche e trucchi sono rimasti nascosti alla maggioranza dei giocatori. Ne abbiamo selezionati dieci da scoprire e provare subito. 1 – Migliorare le armi: nei negozietti sparsi per la mappa è possibile effettuare un upgrade delle ami in cambi di materiali come legno, mattoni o metallo. Un’opzione molto utile vista la ...

Fortnite : le ricerche su Pornhub aumentano del 9640% dopo la comparsa del buco nero : La messa offline dei server di Fortnite in seguito all'evento "The End" che ha segnato appunto la fine di un'era del Battle Royale di Epic Games ha portato ad un aumento del 9640% delle ricerche effettuate su Pornhub.Le ricerche contenenti la frase "Fortnite" erano il 152% più alte della media di lunedì 14 ottobre, dopo essere salite al 112% in più rispetto alla media del giorno prima. Ricordiamo che durante l'evento ha dato addio alla mappa che ...

Guida Fortnite Capitolo 2 : dove si trova la F nella schermata Nuovo Mondo della Settimana 1 : Dopo averci costretti ad osservare per ore un buco nero, Fortnite Capitolo 2 ha finalmente preso il via su PC, console e dispositivi mobile. E lo ha fatto con una quantità davvero incredibile di contenuti mai visti prima nella Battaglia Reale a marchio Epic Games. Potete consultarli nel nostro speciale, lasciandovi travolgere da una nuova isola in cui combattere - con tante nuove location! -, da armi inedite, un Pass Battaglia ricco di bonus e ...

Fortnite : un adolescente - nonostante la causa in corso - ha continuato ad utilizzare cheat nel gioco : Alla fine di settembre, Epic Games, sviluppatore di Fortnite, ha avviato una causa contro un minore accusato di utilizzare cheat (ed insegnare alla gente ad imbrogliare) al Battle Royale. Ma un'altra causa contro un altro adolescente, Caleb "Sky Orbit" Rogers, rimane attiva nei tribunali della Carolina del Nord con una accusa simile: violazione del contratto e del copyright.La scorsa settimana, Epic ha archiviato i documenti del tribunale per ...

Fortnite - al posto del gioco appare un buco nero (che i giocatori fissano per ore) : ecco cosa è accaduto : Prima sono stati sparati dei missili che hanno bombardato l’Isola poi dal cielo è caduto un meteorite gigante e infuocato e dall’impatto ne è nato un buco nero che ha lentamente risucchiato tutto il mondo circostante. È ciò che è successo agli utenti che nella serata di domenica 13 ottobre, alle 20, erano online nell’universo di Fortnite. Circa sei milioni di giocatori stavano partecipando a un evento speciale chiamato, appunto, “The End”, la ...

Il primo trailer di Fortnite Chapter 2 è un succoso leak che mostra le grandi novità in arrivo nel gioco : Fortnite, come saprete, è in questo momento inattivo, con un buco nero lì dove un tempo si trovava il videogioco più grande del mondo. E mentre i giocatori di tutto il mondo attendono impazientemente che lo sviluppatore Epic condivida notizie ufficiali, arrivano molte nuove informazioni in un trailer trapelato per il Battle Pass di Fortnite Chapter 2.Il trailer, scoperto da Skin Tracker e notato da Fortnite News, presenta 30 secondi di riprese ...

Fortnite/ Quel buco nero che ricorda Chi può vincere il Nulla : Forse solo una mossa pubblicitaria, ma il buco nero che ha inghiottito la mappa di FORTNITE ricorda la sfida che il Nulla lancia alla vita

Fortnite : un 'buco nero' assorbe la mappa di gioco - che al momento è inutilizzabile : Nella giornata di ieri, milioni di persone sono rimaste senza parole quando hanno visto la mappa del popolarissimo gioco Fortnite sparire sotto i loro occhi. L'evento ha concluso la decima stagione del popolarissimo videogioco che da tempo, ormai, appassiona milioni di persone in tutto il mondo. L'evento, accaduto ieri, ha fatto parlare tutto il mondo Nella giornata di ieri, domenica 13 ottobre, Fortnite ha fatto concludere l'evento "La fine" ...

Pesanti accuse per Fortnite : è un videogioco che crea volutamente dipendenza? : Fortnite e la sua Battaglia Reale sono ormai sulla cresta dell'onda da un paio d'anni. Da quando gli sviluppatori di Epic Games hanno deciso di stravolgere il loro shooter costruttivo con una modalità da scaricare gratuitamente su un po' tutte le piattaforme - Mac, PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Swith e dispositivi mobile iOS e Android -, che schiera in campo fino a cento giocatori in contemporanea su una grande isola. Obiettivo è quello ...

Fortnite : uno studio legale contro Epic per aver realizzato consapevolmente un gioco che crea molta dipendenza : Uno studio legale canadese sta preparando una causa legale contro Epic Games, accusando lo sviluppatore di aver realizzato "consapevolmente" un gioco che crea molta dipendenza, Fortnite."Epic Games, quando ha creato Fortnite, per anni e anni, ha assunto psicologi: hanno davvero scavato nel cervello umano e hanno davvero fatto lo sforzo per renderlo un gioco che crea assuefazione", ha dichiarato Alessandra Esposito Chartrand, un avvocato di Calex ...