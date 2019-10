Fallout 76 | un giocatore furioso ha creato un sito web dedicato all' abbonamento Fallout

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Nella giornata di ieri Bethesda ha annunciato un nuovoper76, chiamato1st, che consente di avere accesso ad una serie di vantaggi, tra cui la possibilità di giocare su un server privato. Per 15 euro mensili o 120 euro annuali, l'vi permette di avere anche una serie di atomi da utilizzare nel negozio oltre ad emote ed icone e altro.A quanto pare però a molti fan questo annuncio non è andato giù tanto che unha deciso di creare da solo uninternet che riprende praticamente la pagina dedicata all'utilizzando però un linguaggio molto colorito. Oltre a questo ilha anche uno spazio per tutti i giocatori che vogliono commentare questa notizia."Sin dal lancio di76, non abbiamo costantemente fatto nulla per migliorare e far evolvere l'esperienza in base al vostro feedback", si legge nelweb. "Ecco perché ...

Eurogamer_it : Un giocatore infuriato ha aperto un sito web dedicato al nuovo abbonamento di #Fallout76. -