Facebook News tab | in Usa si testa la nuova sezione | il debutto nel 2020

Elezioni Usa 2020 - Facebook promette più impegno su hacker e fake news : Il social in blu lancia uno strumento di sicurezza che si chiama Protect e monitora i profili dei candidati e del loro staff che potrebbero essere vittima di hacker o di attacchi degli oppositori stranieri

Se un politico posta una fake news - ora Facebook ti avverte : immagine: Pixabay Facebook ha rilasciato una serie di strumenti per migliorare la propria lotta alla diffusione della disinformazione sulla piattaforma. Recentemente il social network di Menlo Park aveva deciso di esonerare i politici dal fact-checking dei loro post lasciando così il compito agli utenti di verificare la veridicità delle notizie pubblicate. Con le modifiche appena annunciate, Facebook ha deciso non punire i politici che ...

Facebook vuole farsi trovare pronta alle elezioni del 2020 e dichiara guerra alle fake news : Facebook ha annunciato il lancio di una nuova serie di strumenti e modifiche delle regole del social network in vista delle elezioni politiche del 2020 L'articolo Facebook vuole farsi trovare pronta alle elezioni del 2020 e dichiara guerra alle fake news proviene da TuttoAndroid.

La nuova sezione News di Facebook potrebbe fare il suo debutto entro la fine del mese : Facebook lancerà entro la fine del mese un nuovo tab interamente dedicato alle Notizie. L'articolo La nuova sezione News di Facebook potrebbe fare il suo debutto entro la fine del mese proviene da TuttoAndroid.

Elizabeth Warren ha sfidato Facebook sponsorizzando una fake news su Mark Zuckerberg : Sen. Elizabeth Warren in comizio a New York (foto: Drew Angerer/Getty Images) La senatrice Elizabeth Warren, che è tra i candidati alle primarie del Partito democratico in vista delle presidenziali del 2020 e sta facendo parlare di sé anzitutto per via della sue posizioni di decisa opposizione al monopolio delle aziende della Silicon Valley, ha sponsorizzato un post sul suo profilo Facebook nel quali si legge che Mark Zuckerberg si è apertamente ...

Il vero problema con le fake news online è cosa vuole essere Facebook da grande : Milano. Una delle ragioni per cui Facebook è tra le aziende più discusse e tormentate del mondo è che il social network non è mai stato in grado di definire precisamente la propria natura – non è mai stato in grado, cioè, di risolvere il gran dilemma tra ciò che Mark Zuckerberg vorrebbe che Facebook

Classifica mondiale Facebook Top Newspapers - Il Fatto Quotidiano è al primo posto in Italia e dodicesimo al mondo : primo in Italia, dodicesimo al mondo, in crescita rispetto al 2018: Il Fatto Quotidiano si conferma leader nazionale nella Classifica su scala globale delle principali testate presenti su Facebook e che hanno sia una versione online che un corrispettivo di carta. La graduatoria è inserita nel rapporto annuale stilato dalla società di rating Innova et Bella, che effettua questa rilevazione ormai da dieci anni. Ai primi posti della Classifica, che ...