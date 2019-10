Fabrizio Corona nella bufera L’accusa di Wanda Nara è pesantissima | ecco cosa rischia

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 24 ottobre 2019) L’ex re dei paparazziè ancora in carcere a San Vittore, ma i suoi guai giudiziari sembrano non siano assolutamente destinati a finire a breve. Nuove grane sono in vista per lui e coloro cheno di fargli precipitare la situazione sono due personaggi ben noti all’opinione pubblica. La moglie del calciatore del Paris Saint-Germain Mauro Icardi,, e l’attuale centrocampista dell’Inter, Marcelo Brozovic, furono tirati in ballo daper un motivo abbastanza grave. La sua accusa era che tra i due ci fosse stato un vero e proprio flirt segreto, come scrisse sul suo sito ‘The KingMagazine’. Ma questa notizia non è mai stata confermata nei fatti.La presunta falsa notizia fatta circolare dal personaggio televisivo potrebbe però avere delle conseguenze penali.e Brozovic lo hanno denunciato per diffamazione e la Procura di Milano ha ora chiesto ...

