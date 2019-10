F1 | Stefano Domenicali sul futuro della Ferrari | “Può vincere il titolo nel 2020

Fonte : oasport

(Di giovedì 24 ottobre 2019)ha ancora nel cuore la, lui che ha vissuto le pagine più bellestoria in F1 del Cavallino Rampante. Presente nel periodo “schumacheriano”, gestore dalla scuderia dal 2008 al 2014 ed attuale presidente e amministratore delegatoLamborghini,ha valutato le prospettiveRossa nel campionato. In un anno nel quale le Rosse hanno fatto tanta fatica nella prima parte, salvo ridestarsi dal GP del Belgio in avanti, le ambizioni sono importanti per ilsecondo l’ex Team Principal di Maranello: “Laha tutte le carte in regola per tornare ae credo che nelavrà una chance fantastica per farlo. Binotto è un ragazzo straordinario e saprà gestire il tema vero: la gestione di due piloti forti“, le considerazioni in recenti esternazioni pubbliche del manager. Un team che deve tener conto, in ...

