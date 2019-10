Europa League | rigore beffa al 95′ | per Roma solo un pari

LIVE Celtic-Lazio 0-1 - Europa League in DIRETTA : i biancocelesti amministrano il vantaggio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 66′ Fa il suo ingresso in campo Lulic per Jony, autore di una discreta partita. Dentro anche Rogic per Elyounoussi! 65′ CORREA!!! PALO DELL’ARGENTINO!!! Grande chiusura di Acerbi, la palla giunge a Milinkovic-Savic che lancia Correa, che si supera con dei dribbling su Brown ma prende il palo in pieno! 63′ Sono 1300 i tifosi laziali che continuano a spingere! 62′ ...

VIDEO Europa League 2019-2020 - Roma-Borussia Moenchengladbach 1-1 : Highlights - gol e sintesi. Un rigore fasullo ferma i giallorossi : Pareggio alquanto immeritato per la Roma nel terzo turno del girone J di Europa League. I giallorossi vengono fermati sull’1-1 dal Borussia Moenchengladbach all’Olimpico, ma ciò che fa discutere non è il risultato, bensì il clamoroso rigore concesso ai tedeschi dall’arbitro Collum, unico a vedere un fallo di mano inesistente di Smalling su una palla che gli arriva sulla faccia. Un errore troppo evidente, questo, e decisivo ai ...

LIVE Celtic-Lazio 0-1 - Europa League in DIRETTA : equilibrio spaccato al Celtic Park! Si riparte a Glasgow : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 54′ Jony prova ad avanzare: intervento pazzesca di Brown, capitano dei The Bhoys. 52′ Il Celtic prova ad attaccare per vie centrali: bene Bastos e Vavro. 50′ La Lazio prova a gestire il pallone: i padroni di casa aspettano. 48′ Nessun cambio in entrambe le compagini! 46′ Si riparte al Celtic Park! INIZIO SECONDO TEMPO 21.49 La Lazio termina in vantaggio al Celtic ...

Europa League – Roma beffata - Dzeko e Fazio in coro : “rigore? Errore grave - gli arbitri stanno facendo danni all’Olimpico” : Roma beffata nella sfida di Europa League contro il Borussia Monchengladbach: il rigore nel finale è un abbaglio dell’arbitro, ma non c’è il Var. Nel post gara Dzeko e Fazio esprimono la loro rabbia Un rigore al 94′, frutto di un abbaglio dell’arbitro, lascia l’amaro in bocca alla Roma fermata sull’1-1 contro il Borussia Monchengladbach. Nel post gara Edin Dzeko ha espresso tutta la sua rabbia per ...

LIVE Celtic-Lazio 0-1 - Europa League in DIRETTA : equilibrio spaccato al Celtic Park! Lazzari sblocca la gara : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 41′ Celtic colpito a freddo: com’è strano il calcio! 40′ Splendida azione della Lazio dal nulla: Correa lancia per Lazzari, che con un diagonale, realizza la prima rete europea. 39′ MANUEL Lazzari! CHE GOL!!! LAZIO IN VANTAGGIO! 1-0! 38′ MCGREGOR! ANCORA UN TIRO VELENOSO! Palla deviata ma l’arbitro non ravvisa l’angolo. 37′ Il Celtic alza il ...

Risultati Europa League - 3^ giornata : United corsaro - pari tra Porto e Rangers [FOTO] : Risultati Europa League – Si scende in campo per la terza giornata nella seconda competizione europea per importanza dopo la due giorni di Champions. Nelle gare delle 18.55, United corsaro in casa del Partizan, tra Porto e Rangers finisce invece 1-1. Le classifiche aggiornate. GIOVEDI’ ore 18:55 Alkmaar-FC Astana 6-0 Basaksehir-Wolfsberger AC 1-0 Besiktas-Braga 1-2 CSKA Mosca-Ferencvaros 0-1 FC Porto-Rangers 1-1 Gent-Wolfsburg ...

Europa League - Roma derubata. Rigore inventato al 95' : con il Borussia è solo 1-1 : La Roma pareggia 1-1 contro il Borussia Moenchengladbach. All'Olimpico, nel terzo turno del girone J, i ragazzi di Fonseca, con una squadra da reinventare per via degli otto indisponibili, passano in vantaggio nel primo tempo al 32' con un gol di Zaniolo. Poi al 95' Stindl impatta grazie a un Rigore

LIVE Celtic-Lazio 0-0 - Europa League in DIRETTA : equilibrio al Celtic Park! Palo di McGregor : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22′ C’è tanto equilibrio in campo: l’unica azione degna di nota è stata il Palo di McGregor. 20′ La Lazio non riesce a creare superiorità numerica sulle fasce: Inzaghi pensa a delle alternative. 18′ Ci prova Acerbi: colpo di testa centrale. 16′ McGregor! Palo CON UN BOLIDE DI SINISTRO! Che tiro del centrocampista roccioso del Celtic. 15′ Jony resta giù ...

Roma-Borussia Moenchengladbach 1-1 - Europa League 2019-2020 : un grave errore arbitrale costa i tre punti ai giallorossi : Pareggio con rabbia per la Roma, che si vede raggiungere negli ultimi istanti del recupero sull’1-1 dal Borussia Moenchengladbach non tanto per svarioni propri, quanto per una clamorosa decisione sbagliata dell’arbitro Collum, che concede un rigore inesistente ai tedeschi per fallo di mano non visto da nessuno di Smalling. Il gol di Stindl dagli undici metri annulla così il vantaggio che si era procurato Zaniolo al 32′ del ...

Europa League - niente tecnologia e Medioevo calcistico. Roma beffata dal Monchengladbach : il rigore è come il VAR - non esiste : La Roma va vicina ad un importante successo, ma viene raggiunta dal Borussia Monchengladbach a tempo scaduto: il calcio di rigore è un abbaglio dell’arbitro, ma non c’è il VAR per correggerlo Serata di Europa League amara per la Roma. La formazione di Fonseca, ampiamente rimaneggiata a causa di tanti infortuni pesanti (Pellegrini, Kalinic, Mkhitaryan e Cristante su tutti) raccoglie un pareggio casalingo contro il Borussia ...

LIVE Celtic-Lazio 0-0 - Europa League in DIRETTA : inizia la sfida al Celtic Park! Atmosfera magica : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3′ Ottima chiusura di Bastos subito su Edouard che prova il destro! 1′ Si parte a Glasgow! Buon match a tutti! INIZIO PRIMO TEMPO 20.57 Suona l’inno dell’Europa League! 20.55 Atmosfera magica al Celtic Park! Le squadre scendono in campo! 20.53 La Lazio dovrà fare attenzione a Odsonne Edouard, cugino dei fratelli Lukaku: il talento francese, che ha ereditato il posto di ...

Europa League - RomaB. M'gladbach 11 : 21.00 Roma-Moenchengladbach finisce 1-1. I tedeschi devono risalire nel girone e partono aggressivi:all'8'traversa di Bensebaini.Al 23',però,ci prova Pastore poi al 32' Zaniolo sblocca di testa.Dopo l'inizio promettente gli ospiti giocano in maniera scolastica e piuttosto lenta.Al 67' Kluivert impegna Sommer e all'81'Smalling di testa sfiora il raddoppio.La pioggia rallenta i ritmi già modesti.All'89'l'appena entrato Florenzi si divora un ...

LIVE Celtic-Lazio 0-0 - Europa League in DIRETTA : lotta per la vetta al Celtic Park! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.51 Manca sempre meno all’inizio del match: tra poco scenderanno in campo i giocatori. 20.48 La Lazio riuscirà a svoltare in una stagione altalenante oppure il Celtic prevarrà per la sua esperienza europea? 20.46 Da seguire con interesse anche il match tra Stade de Rennes e Cluj: la lotta per la qualificazione è serratissima. 20.44 La Lazio non ha disposizione Luis Alberto, Radu e ...