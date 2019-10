Europa League, Celtic batte Lazio 2-1

Beffa anche per lain, battuta in rimonta (2-1) dalnel terzo turno di. Grande agonismo come ci si aspettava dagli scozzesi, Christie scheggia il palo al 17'. Ma laresiste bene e al 40' passa: perfetto contropiede con assist di Correa per Lazzari (primo gol in biancoceleste) che insacca.Nella ripresaall'attacco, ma non sembra trovare varchi. Palo esterno di Correa (65'), poco dopo pari di Christie (67'). Lasciupa nel finale, Jullien a segno di testa all'89'.(Di giovedì 24 ottobre 2019)