Europa League 2019-2020 | risultati e classifiche giovedì 24 ottobre

VIDEO Europa League 2019-2020 - Celtic-Lazio 2-1 : Highlights - gol e sintesi. Biancocelesti rimontati nel secondo tempo : Sconfitta amara per la Lazio nel terzo turno di Europa League. I Biancocelesti perdono per 2-1 contro il Celtic, che si ritrova in grado di rimontare una situazione di svantaggio casalingo dopo il gol dello 0-1 realizzato da Lazzari al quarantesimo minuto. Per la formazione di Simone Inzaghi i problemi aumentano, dal momento che ora serve rimontare tre punti al Cluj e quattro proprio alla squadra di Glasgow, per poter sperare nel passaggio del ...

Lazio sconfitta 2-1 dal Celtic - Europa League a rischio : Lazio sconfitta 2-1 dal Celtic, Europa League a rischio – È la solita storia. Una grande Lazio nel primo tempo, in vantaggio con un gran gol di Lazzari, e la solita Lazietta nel secondo, quando gli scozzesi del Celtic hanno accelerato. I biancazzurri hanno dominato per tutto il primo tempo, nonostante qualche pericolosa incertezza in difesa, con Bastos in giornata no. Hanno raggiunto il vantaggio con Lazzari, il più veloce, il più deciso. ...

Sky Sport Diretta Europa League #3 - Palinsesto Telecronisti Lazio e Roma : Con l'andata della terza giornata della fase a gironi, torna in esclusiva su Sky l’edizione 2019/20 della UEFA Europa League. Ogni giovedì su Sky tutte le partite delle due squadre italiane in corsa, Lazio e Roma,...

Celtic-Lazio 2-1 - Europa League 2019-2020 : biancocelesti sconfitti a Glasgow in rimonta - Christie e Jullien ribaltano il gol di Lazzari : Finisce con il punteggio di 2-1 la terza sfida di Europa League, girone E, tra Celtic e Lazio in quel di Glasgow. Gli scozzesi vincono in rimonta, ribaltando con le reti di Christie prima e Jullien poi il gol che Lazzari aveva realizzato dopo un primo tempo dominato dai padroni di casa. Per i biancocelesti la situazione di classifica si fa non semplicissima, visto che il Cluj è ora a 3 punti di distanza e proprio il Celtic a 4. Al Celtic Park di ...

Risultati Europa League - 3^ giornata : tris per Arsenal e Siviglia - le classifiche aggiornate [FOTO] : Risultati Europa League – Si scende in campo per la terza giornata nella seconda competizione europea per importanza dopo la due giorni di Champions. Nelle gare delle 18.55, United corsaro in casa del Partizan, tra Porto e Rangers finisce invece 1-1. Nelle gare serali, vince di misura l’Arsenal. tris, così come quello del Siviglia. Getafe e Rennes stoppate in casa: sconfitta per 0-1 rispettivamente contro Basilea e Cluj. Le ...

LIVE Celtic-Lazio 2-1 - Europa League in DIRETTA : i biancocelesti lottano ma perdono immeritatamente! Forster e Jullien gelano Inzaghi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.00 LE PAGELLE DELLA LAZIO: Strakosha 5,5; Bastos 5,5, Vavro, 6,5 Acerbi 7; Lazzari, 7,5 Parolo 6, Leiva 7, Milinkovic 6,5, Jony 5,5 (dal 68′ Lulic 6); Caicedo 6,5 ( dal 85′ Cataldi 6,5), Correa 6,5 (dal 73′ Immobile 6). All. Inzaghi 6,5. 22.58 A breve le pagelle del match! 22.57 La Lazio perde immeritatamente 2-1 al Celtic Park contro il Celtic di Lennon, che con ...

Europa League - Celtic batte Lazio 2-1 : 22.52 Beffa anche per la Lazio in Europa League, battuta in rimonta (2-1) dal Celtic nel terzo turno di Europa League. Grande agonismo come ci si aspettava dagli scozzesi, Christie scheggia il palo al 17'. Ma la Lazio resiste bene e al 40' passa: perfetto contropiede con assist di Correa per Lazzari (primo gol in biancoceleste) che insacca.Nella ripresa Celtic all'attacco, ma non sembra trovare varchi. Palo esterno di Correa (65'), poco dopo ...

LIVE Celtic-Lazio 2-1 - Europa League in DIRETTA : Jullien gela i biancocelesti di testa! Finale infuocato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE SECONDO TEMPO 95′ NON C’È PIU’ TEMPO! IL CELTIC BATTE LA LAZIO 2-1! Che partita a Glasgow in un Finale pazzesco degno dei match europei! 95′ FORSTER!!!!!! CHE PARATA DEL PORTIERE DEL CELTIC AGLI INCROCI DEI PALI! CHE TIRO DI CATALDI! CORNER! 95′ LA LAZIO RECLAMA PER UN RIGORE! EDOUARD RISCHIA! 94′ Ammonito anche Hayes che ha bisogno del fallo per ...

LIVE Celtic-Lazio 1-1 - Europa League in DIRETTA : i biancocelesti colpiscono un palo con Correa! Poi Christie fa esplodere Glasgow : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 75′ MILINKOVIC-SAVIC! Grande palla di Lazzari con il cross basso per il serbo: tiro murato. 73′ Dentro Immobile, che segnato 11 gol in 11 partite, fuori Correa. 72′ La Lazio ha risposto in maniera positiva: prestazione tenace. 70′ Si canta al Celtic Park! Che atmosfera! Si accende il match. 69′ Ora sarà un finale tutto da vivere: il Celtic si dimostra sempre ...

LIVE Celtic-Lazio 0-1 - Europa League in DIRETTA : i biancocelesti amministrano il vantaggio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 66′ Fa il suo ingresso in campo Lulic per Jony, autore di una discreta partita. Dentro anche Rogic per Elyounoussi! 65′ CORREA!!! PALO DELL’ARGENTINO!!! Grande chiusura di Acerbi, la palla giunge a Milinkovic-Savic che lancia Correa, che si supera con dei dribbling su Brown ma prende il palo in pieno! 63′ Sono 1300 i tifosi laziali che continuano a spingere! 62′ ...

Europa League : rigore beffa al 95' - per Roma solo un pari : Un pari beffa al 95' che fa ancor piu' male perche' arrivato su un rigore che definire dubbio agli occhi di una Var virtuale (che in Europa League ancora non c'e') e' davvero un eufemismo. E cosi', una buona Roma nonostante le tante assenze, passata in vantaggio con Zaniolo nel primo tempo, si vede raggiunta proprio sul traguardo da un Borussia Moenchengladbach tosto e capolista in Bundesliga, ma che nell'ultima parte della partita aveva tirato ...

Risultati Europa League - classifica/ Beffa Roma - ora la Lazio! Diretta gol live score : Risultati Europa League: la classifica e la Diretta gol live score delle partite, oggi giovedi 24 ottobre 2019 per il terzo turno della fase a gironi.

VIDEO Europa League 2019-2020 - Roma-Borussia Moenchengladbach 1-1 : Highlights - gol e sintesi. Un rigore fasullo ferma i giallorossi : Pareggio alquanto immeritato per la Roma nel terzo turno del girone J di Europa League. I giallorossi vengono fermati sull’1-1 dal Borussia Moenchengladbach all’Olimpico, ma ciò che fa discutere non è il risultato, bensì il clamoroso rigore concesso ai tedeschi dall’arbitro Collum, unico a vedere un fallo di mano inesistente di Smalling su una palla che gli arriva sulla faccia. Un errore troppo evidente, questo, e decisivo ai ...

LIVE Celtic-Lazio 0-1 - Europa League in DIRETTA : equilibrio spaccato al Celtic Park! Si riparte a Glasgow : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 54′ Jony prova ad avanzare: intervento pazzesca di Brown, capitano dei The Bhoys. 52′ Il Celtic prova ad attaccare per vie centrali: bene Bastos e Vavro. 50′ La Lazio prova a gestire il pallone: i padroni di casa aspettano. 48′ Nessun cambio in entrambe le compagini! 46′ Si riparte al Celtic Park! INIZIO SECONDO TEMPO 21.49 La Lazio termina in vantaggio al Celtic ...