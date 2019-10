Eurogames | la finale del 24 ottobre 2019 in diretta dalle 21 | 30

Fonte : blogo

(Di giovedì 24 ottobre 2019), la grande sfida tra nazioni europee (tratto dal format Jeux Sans Frontières) in onda, oggi, giovedì 24, in prima serata, su Canale 5, è giunto alla sua. Come sempre saranno Ilary Blasi e Alvin a condurre mentre supervisioneranno sulla regolarità dei giochi sei arbitri guidati da Jury Chechi., la: squadre Le squadre che si sfideranno per la vittoria disaranno: San Felice Circeo (Italia); Monaco (Germania); Creta (Grecia); Varsavia (Polonia); San Pietroburgo (Russia); Jaca (Spagna)., la: i giochi Per lai concorrenti si sfideranno in sei prove, scelte tra quelle che hanno caratterizzato questa edizione, e solo per una di queste potranno giocare il jolly, che raddoppierà il punteggio ottenuto in quella sfida. Rimangono come sempre il Fil Rouge: il gioco in cui la cui classificaverrà svelata solo ...

