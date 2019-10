Erica Piamonte | ritorno di fiamma con Taylor Mega dopo il flirt con Giorgia Caldarulo

Taylor Mega dimentica Giorgia con Erica Piamonte : il retroscena : Giorgia Caldarulo: Taylor Mega volta pagina con Erica Piamonte Taylor Mega è da poco tornata single, terminando la sua brevissima relazione con l’influencer Giorgia Caldarulo, ma la bionda più famosa sul web non se ne sta decisamente a rimuginare sulla storia finita e si sta già concentrando sul suo futuro amoroso. A rivelarlo è l’ex concorrente di Barbara d’Urso, Erica Piamonte! Erica ha da poco compiuto gli anni e, per ...

Erica Piamonte : Taylor non vorrebbe perdermi. Me lo ha scritto : L'ex gieffina Erica Piamonte ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo rapporto maturato con Taylor Mega, dopo il confronto a 3 avuto con quest'ultima e la neo fidanzata Giorgia Caldarulo a Live: non è la d'Urso... Dopo aver animato il gioco della sedicesima edizione del Grande Fratello, dove ha avviato la sua frequentazione con Taylor Mega, Erica Piamonte è tornata al centro dell'attenzione mediatica. Resta ancora ignoto il mittente che, ...

Taylor Mega - Erica Piamonte avverte Giorgia : “Mi cerca ancora!” : Erica Piamonte mette in guardia la nuova fidanzata di Taylor Mega Taylor Mega è la protagonista indiscussa del mondo del gossip a causa della sua nuova relazione lesbo con Giorgia Caldarulo. In molti però dubitano della veridicità di questa coppia, in quanto sarebbe studiata a tavolino soltanto per dare una maggiore visibilità alle due influencer. Erica Piamonte, intervistata dal settimanale Lei, ha avvertito la fidanzata della bionda ...

Erica Piamonte rivela : “Taylor non vuole perdermi - ma non sa come uscirne” : Erica Piamonte e Taylor Mega, non è ancora finita: l’ex gieffina torna a parlare del loro rapporto Erica Piamonte e Taylor Mega continuano a far discutere. Le due sono state ospiti per un confronto e molti si domandano cosa sia successo dopo. Per chiarire le idee e soddisfare le curiosità è arrivata un’intervista di Erica, […] L'articolo Erica Piamonte rivela: “Taylor non vuole perdermi, ma non sa come uscirne” ...

Taylor Mega/ 'Coccole cercasi' tra Giorgia Caldarulo o Erica Piamonte? : Taylor Mega alla ricerca di coccole? Sembrerebbe di si guardando l'ultima foto pubblicata su Instagram. E' una dedica a Giorgia Caldarulo o Erica Piamonte?

Erica Piamonte - rose rosse per il compleanno : c’entra Taylor Mega? : Erica Piamonte parla del bouquet misterioso: “Non so come prendere questa cosa” “Mi sono arrivati dei fiori, chiaramente c’è il bigliettino e non so ancora come prendere questa cosa, devo metabolizzare un attimo“, rivela Erica Piamonte nelle storie di Instagram, mentre inquadra il bouquet di rose rosse poggiate sul tavolino. Di sicuro un’inaspettata sorpresa per […] L'articolo Erica Piamonte, rose rosse ...

Erica Piamonte mai così sensuale : sotto la giacca - niente. Fan ‘stesi’ : Erica Piamonte è diventata nota al grande pubblico con la partecipazione all’ultimo Grande Fratello ma negli ultimi tempi è finita al centro del gossip per la relazione, poi finita, con Taylor Mega. La bella influencer ora sta insieme a Giorgia Calderulo di Uomini e Donne ed Erica, che qualche settimana fa è stata ospite di Domenica Live con la nuova coppia, non ha nascosto la sua amarezza. Ora, sempre nel salotto tv di Barbara D’Urso ma in ...

Erica Piamonte tuona : “Taylor vuole ancora me - Giorgia cerca visibilità” : Erica Piamonte a gamba tesa ancora contro Giorgia Caldarulo: le nuove dichiarazioni su Taylor Mega Abbiamo l’impressione che Erica Piamonte e Taylor Mega faranno discutere ancora per molto tempo! L’ex gieffina oggi ha rilasciato delle nuove dichiarazioni ai microfoni di Radio Radio e non passeranno di certo inosservate. Giada Di Miceli ha ospitato Erica nella […] L'articolo Erica Piamonte tuona: “Taylor vuole ancora me, ...

Erica Piamonte del Grande Fratello senza veli su Instagram : “Sei una bomba sexy” : Abbiamo conosciuto Erica Piamonte all’ultimo Grande Fratello targato Barbara D’Urso, ma la ex concorrente del reality è finita nel mirino del gossip per la storia con Taylor Mega. Storia che continua a essere chiacchieratissima nonostante sia finita e l’influencer abbia voltato pagina con Giorgia Calderulo. Da tempo giravano voci che tra Erica e Taylor ci fosse del tenero, ma niente di confermato e nulla di ufficiale. Fin quando però sono state ...

Giorgia Caldarulo - scuse pubbliche a Erica Piamonte : 'Ero arrabbiata' : La scorsa domenica Erica Piamonte, Taylor Mega e Giorgia Caldarulo si sono rese protagoniste di un duro scontro a ''Live - Non è la d'Urso''. Le tre protagoniste hanno cercato di fare chiarezza su quanto avvenuto in ascensore. Prima si sono confrontate le due ex gieffine, poi è intervenuta la nuova fidanzata della friulana. Giorgia Caldarulo si scusa con Erica per averla insultata durante la trasmissione Live - Non è la d'Urso Tutto è iniziato ...

Erica Piamonte - pesante insulto di Giorgia in diretta tv : “È vero - scusa” : Erica Piamonte, Giorgia Caldarulo ammette di averla insultata pesantemente in tv: “vero, scusa”. La parolaccia non sentita durante la diretta su Canale 5 Giorgia Caldarulo ha ammesso di aver insultato pesantemente Erica Piamonte a Live – Non è la d’Urso, dandole della “Tr…a”. L’episodio è sfuggito ai più durante la diretta. Qualcuno però è riuscito […] L'articolo Erica Piamonte, pesante ...

Erica Piamonte - lo sfogo dopo “Live non è la D’Urso” : «La fidanzata di Taylor Mega? O è senza cervello o non le frega niente» : Erica Piamonte, lo sfogo dopo “Live non è la D’Urso”: «La fidanzata di Taylor Mega? O è senza cervello o non le frega niente» Il loro rapporto non sarebbe mai decollato, ma quello che c’è stato tra Taylor Mega ed Erica Piamonte sarebbe stato abbastanza per finire sotto le luci dei riflettori di “Live non è la D’Urso”. L’influencer e l’ex concorrente del Grande Fratello hanno trascorso molti ...

Taylor Mega - retroscena di Erica Piamonte : “Vuole ricostruire” : Taylor Mega, il retroscena di Erica Piamonte: “Vuole ricostruire, me lo ha detto davanti a Giorgia” Due giorni fa, a Live – Non è la d’Urso si sono confrontate Taylor Mega ed Erica Piamonte, che assieme a Giorgia Caldarulo stanno tenendo banco sui siti e sulle riviste di cronaca rosa. Il triangolo sentimentale ha provocato […] L'articolo Taylor Mega, retroscena di Erica Piamonte: “Vuole ricostruire” ...

Taylor Mega e Giorgia Caldarulo commentano il post confronto con Erica Piamonte su Instagram : "Vorrei solamente dire che A." Chi è A? Questo non lo sappiamo - per ora - ma è ciò che Taylor Mega e Giorgia hanno commentato nel dopo-faccia a faccia con Erica Piamonte a Live non è la d'Urso. Quel "A." di cui loro parlano potrebbe non essere riferito all'ex gieffina ma l'influencer si rivolge ad A. così tramite InstagramNon ti nomino e non ti meriti questo hype. Sei un bluff. Solamente un bluff. Solo un bluff.prosegui la letturaTaylor Mega ...