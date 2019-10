Emma Marrone si racconta e dice tutta la verità su Nikolai Danielsen

Emma Marrone torna a cantare dopo l'intervento : a Milano il duetto con Tommaso Paradiso : Ieri sera, mercoledì 23 settembre, Emma Marrone è ufficialmente tornata sul palco: nell'attesa che esca il suo nuovo album "Fortuna", l'artista si è palesata ad un evento della Universal ed ha intonato due brani. Oltre a presentare un inedito ai giornalisti, la salentina ha emozionato tutti quando ha duettato con Tommaso Paradiso sulle note di "Non avere paura", le cui parole sembrano perfette per descrivere il periodo difficile che la ...

Emma Marrone : «Ammalarsi è sempre ingiusto - ma non ho mai pensato "perché io?"» : «Ammalarsi è sempre ingiusto, ma non ho mai pensato “perché capita di nuovo a me?”. Mi sono detta: “È successo, mi curo, torno e così è stato”. Sono uscita allo scoperto sui social perché avevo preso un impegno lavorativo e promesso di esibirmi a Malta. Siccome ho rispetto dei soldi degli altri, perché mi ricordo cosa significhi metterli da parte per andare a un concerto e lì c’era gente che li aveva già spesi, ho parlato. Altrimenti sarei stata ...

Emma Marrone - l’intervista dopo la malattia : ‘Non ho fatto vedere nemmeno a mia madre quanto dolore provavo’ : Con un nuovo album in uscita, Fortuna in arrivo venerdì 25 ottobre, Emma Marrone si racconta per la prima volta dopo lo stop dovuto alla malattia. “Non ho fatto vedere nemmeno a mia madre quanto dolore provavo veramente. dopo l’intervento, mi sono tirata giù dal letto subito, perché per me era più importante mostrare alle persone a cui voglio bene che c’ero e che stavo bene” fa sapere in un’intervista a Vanity Fair ...

Emma Marrone : 'Io posso scegliere le migliori cure ma la medicina non è uguale per tutti' : Il numero di Vanity Fair che uscirà domani, mercoledì 23 ottobre, contiene le dichiarazioni esclusive che Emma Marrone ha fatto a circa un mese dall'operazione che ha subito. L'artista, pochi giorni prima di tornare con l'album "Fortuna", ha denunciato la differenza di trattamento che ci sarebbe nelle strutture ospedaliere italiane tra chi è benestante come lei e chi fatica ad arrivare alla fine del mese. Emma confida: 'Prima dell'intervento, ho ...

Emma Marrone sull'intervento : 'Ho pianto per due giorni ma in sala operatoria sorridevo' : È un racconto molto toccante quello che Emma Marrone ha fatto del problema di salute che ha dovuto affrontare circa un mese fa. Sebbene non ne parli mai in termini specifici della malattia, l'artista ha confermato di essere stata operata e di voler tornare a lavorare con più consapevolezza di prima. La cantante ha anche descritto le sensazioni che ha provato prima e dopo l'intervento: al pianto di disperazione, infatti, hanno fatto seguito tanti ...

Emma Marrone racconta : “Ho accettato la malattia - sui social mi hanno scritto di tutto” : “Accettare di stare di nuovo male mi ha aiutata ad arrivare all’intervento con serenità. Sono entrata in sala operatoria col sorriso e ne sono uscita nello stesso modo. L’operazione non mi ha incattivito: non sono arrabbiata con la vita, al limite alla vita sono grata“: Emma Marrone parla per la prima volta della sua malattia con Vanity Fair che le dedica la copertina del numero in edicola mercoledì 23 ...

